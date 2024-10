Slovenske odbojkarice znova v zlati evropski ligi

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo tudi prihodnje leto nastopala v zlati evropski ligi, najmočnejšem reprezentančnem tekmovanju pod okriljem evropske zveze Cev. Slovenke ob tem čakajo še kvalifikacije za evropsko prvenstvo in zgodovinski prvi nastop na svetovnih prvenstvih.

S sedeža Ceva so sporočili, da bo v zlati evropski ligi v sezoni 2025 igralo 12 najboljših reprezentanc glede na evropsko lestvico, ki ne bodo nastopale v elitni ligi narodov. V slednji bo devet evropskih ekip, Italija, Srbija, Poljska, Turčija, Nizozemska, Bolgarija, Nemčija, Francija in Češka.

Glede na razvrstitev v evropski konkurenci, v kateri Slovenke zasedajo 13. mesto, bo varovankam selektorja Alessandra Oreficeja v zlati evropski ligi tako pripadla vloga četrtih nosilk, takoj za Belgijkami, Ukrajinkami in Švedinjami, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

V boj za evropsko lovoriko se bodo podale še izbrane vrste Slovaške, Španije, Grčije, Romunije, Hrvaške, Azerbajdžana, Madžarske in Portugalske kot zmagovalke letošnje srebrne lige.

Zlata liga se bo s prvimi turnirji začela 30. maja 2025, drugi in tretji turnirji bodo na sporedu med 6. in 15. junijem, zaključni turnir najboljše četverice pa med 27. in 29. junijem. Tekmice Slovenk, ki bodo v rednem delu odigrale šest tekem proti šestim različnim nasprotnicam, še niso znane.

Slovenke nato v drugem delu reprezentančne sezone najprej čaka nastop v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 (2. - 10. avgust), 22. avgusta pa se bo na Tajskem začelo svetovno prvenstvo, na katerem bodo Slovenke igrale prvič v zgodovini.

Preberite še: