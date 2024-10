Grškemu prvaku Olympiacosu se je drugo sezono zapored uspelo uvrstiti v najelitnejše klubsko evropsko tekmovanje, ligo prvakov. Tudi na povratni tekmi so premagali tekmeca v zadnji fazi kvalifikacij Corona Brasov. Slovenskega reprezentanta Alena Pajenka so izbrali za najkoristnejšega igralca tekme.

Izkušeni slovenski legionar Alen Pajenk bo znova igral v ligi prvakov. S svojim Olympiacosom je na zadnji kvalifikacijski stopnički izločil romunski Corona Brasov.

Grška zasedba je že na prvi tekmi v Romuniji zmagala s 3:0, na povratni je na domačem terenu tako potrebovala dva osvojena niza, kar ji je uspelo že po dveh nizih. Pajenkovi so na koncu slavili s 3:0 (23, 28, 23). Slovenski srednji bloker je tekmo končal z 12 točkami, od tega dve z asom, tri z blokom, in bil izbran za najkoristnejšega igralca srečanja. Z 21 točkami je ob zmagi znova izstopal srbski korektor Aleksandar Atanasijević, ki se je podpisal pod pet asov. Skupaj so jih dosegli kar devet.

"Vesel sem, kako so se razpletle kvalifikacije, in zmage s 3:0. Izvajali smo velik pritisk, predvsem s servisom. Med tekmo smo sicer naleteli na nekaj težav, a smo jih premagali," pravi 38-letni srednji bloker. Foto: CEV

"Vesel sem, kako so se razpletle kvalifikacije, in zmage s 3:0. Izvajali smo velik pritisk, predvsem s servisom. Med tekmo smo sicer naleteli na nekaj težav, a smo jih premagali. Vesel sem, da se je ekipa borila do zadnje točke," je po zmagi, ki jih pelje v ligo prvakov, za uradno spletno stran kluba dejal 38-letni Pajenk.

Njegovo moštvo bo nastopalo v skupini B z Monzo, Fenerbahčejem in nemškim Giesnom.

Začetek novembra, tudi z ACH Volleyjem

Nova sezone se bo začela 12. novembra, v njej bomo spremljali tudi slovenskega prvaka ACH Volley, ki bo v skupini A igral z nemškim Berlin Recycling Volleys, poljskim PGE Projekt Warsaw in belgijskim Greenyard Maaseik.

