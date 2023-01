Slovenski državni prvaki ACH Volley se po slabem mesecu vračajo v tekmovalni ritem lige prvakov in to proti trenutno najbolj vročemu odbojkarskemu moštvu Sir Sicoma Monini Perugia.

Zvezdniška ekipa, za katero igra tudi slovenski reprezentančni podajalec in nekdanji član oranžnih zmajev Gregor Ropret, je v letošnji sezoni v odlični formi in sredi izjemnega niza neporaženosti na kar 25 tekmah v vseh tekmovanjih. Svojo prevlado so Wilfredo Leon, Simone Giannelli, Oleg Plotnicki in druščina dokazali tudi na dosedanjih štirih tekmah elitne Lige prvakov, na katerih so nasprotnikom prepustili vsega dva niza in si že zagotovili napredovanje.

Za italijanski klub igra nekdanji član ACH Volley, reprezentančni podajalec, Gregor Ropret. Foto: Guliverimage

Italijanski kolektiv je v vitrine že pospravil superpokalno lovoriko, še precej bolj prestižno si je priigral decembra v brazilskem Betimu, kjer je postal svetovni klubski prvak.

"Naredili bomo vse, da jim vsaj malce zagrenimo življenje"

"Po več kot mesecu dni se vračamo v Halo Tivoli, kjer nas čaka obračun s trenutno najboljšo ekipo na svetu. Če tukaj dodamo še izjemne navijače in polne tribune, sem prepričan, da nas jutri v Ljubljani čaka odličen odbojkarski večer. Ekipa je pripravljena in brez zdravstvenih težav," je pred srečanjem s favorizirano zasedbo v klubski mikrofon dejal trener ACH Volley Radovan Gačič.

Na prvi medsebojni tekmi v letošnji ligi prvakov je Perugia doma zanesljivo zmagala. Foto: CEV

Libero Jani Kovačič se nadeja, da bodo gostom vsaj malce otežilI delo: "Izjemno se veselimo tekme proti Perugii, ki bo na dvoboju veljala za izrazitega favorita. Mi bomo naredili vse, da jim vsaj malce zagrenimo življenje in poskusimo izkoristiti vsak njihov spodrsljaj. Vzdušje v ekipi je odlično."

Na prvi medsebojni tekmi je Perugia slavila zanesljivo zmago s 3:0 (19, 16, 19).

"Perugia velja za izrazitega favorita. Mi bomo naredili vse, da jim vsaj malce zagrenimo življenje in poskusimo izkoristiti vsak njihov spodrsljaj," pred srečanjem pravi Jani Kovačič. Foto: Vid Ponikvar

ACH trenutno drugi

ACH Volley je na dosedanjih štirih tekmah lige prvakov dvakrat zmagal in je trenutno na želenem drugem mestu v skupini E. Če bi mu proti Perugii uspela presenetljiva zmaga, bi si zagotovil napredovanje. Sicer pa bo o tem najverjetneje odločal zadnji krog.

Zadnji obračun skupinskega dela, še kako pomemben, bo odigral 25. januarja v Turčiji pri Ziraat Bank Ankara. Ta je trenutno kot tretji SWP powervolleys Düren pri eni zmagi.