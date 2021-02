ACH Volley spet na zmagovalnih tirnicah

ACH Volley je premagal zahtevno oviro na poti do prvega mesta po rednem delu srednjeevropske lige. V Tivoliju je bil boljši od Zadruge Dob in se ekipi slovenskega trenerja Matjaža Hafnerja oddolžil za poraz v Pliberku. Za prvo mesto Ljubljančani, ki so doslej izgubili dve tekmi, potrebujejo še eno zmago na preostalih dveh tekmah, ki ju bodo v Zagrebu naslednji teden odigrali proti Mladosti.

Varovanci Matije Pleška so tekmo začeli nezanesljivo, zaostali z 2:5, a so jih ekspresno vrnili servisi Amirja Touhteha. Iranec je dosegel dva asa, poskrbel pa za sedem zaporednih točk. Ljubljančani so pozneje vodili že s 16:9, tekmeci so se nekajkrat približali na tri točke, več pa jim ni uspelo.

ACH Volley: Toman, Ropret 3, Pernuš, Touhteh 11, Dagostino, Pavlović, Bošnjak, Okroglič 10, Rutar, Pokeršnik 14, Videčnik 9, Kök, Vučićević 16.



Zadruga Dob: Steiner, Kühl, Miranda de Alcantara 3, Formela, Holzinger, Pušnik 4, Ferreira, Krassnig 3, Podlesny, Kitzinger, Drobnič 10, Grabmüller 3, Mseikis 7.

V drugem nizu sta se ekipi izmenjavali v vodstvu vse do izida 16:16, nato pa domači z delnim izidom 7:2 ušli, prednost pa je zadostovala za vodstvo 2:0. V zadnjem delu dvoma o zmagovalcu ni bilo, Ljubljančani so ves čas zanesljivo vodilo, vtis pa nekoliko pokvarili po izidu 23:15, ko so dovolili tekmecu, da se je nekoliko približal.

Vučićević je bil s 16 točkami najučinkovitejši igralec slovenskih prvakov, Jan Pokeršnik jih je dodal 14, Touhteh je dosegel pet asov, Gregor Ropret pa se je izkazal s tremi bloki. To so bili tudi edini bloki gostiteljev na tekmi.

Lestvica: 1. Calcit Volley 12 tekem - 25 točk

2. Merku Maribor 12 - 26

3. ACH Volley 10 - 24

------------------

4. Zadruga 12 - 18

5. Waldviertel 12 - 17

6. Mladost Zagreb 10 - 5

7. Graz 12 - 5

