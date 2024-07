ACH Volley dobil tekmece v ligi prvakov

Serijski slovenski prvaki se bodo v skupini A pomerili z aktualnim nemškim prvakom Berlin Recycling Volleys, za katerega je nastopal tudi slovenski reprezentant in novopečeni član oranžnih zmajev Sašo Štalekar. Poleg nemškega moštva bosta v skupini z Ljubljančani tudi poljska ekipa Projekt Varšava, ki je v pretekli sezoni zasedla visoko tretje mesto na močnem poljskem prvenstvu, in belgijski podprvak Greenyard Maaseik.

V taboru oranžnih zmajev so bili z žrebom zadovoljni, misli po njem pa je strnil glavni trener Matjaž Hafner: "V tako močnem tekmovanju, kot je liga prvakov, ni lahkih nasprotnikov in zagotovo nas v skupini A čaka težko delo. Vsekakor menim, da smo sposobni pustiti močan vtis in se uvrstiti tudi v nadaljevanje tekmovanja. Želimo izkoristi svoje priložnosti in zmagovati tudi v tem tekmovanju ter predstavljati slovensko odbojko in ACH Volley Ljubljana v najboljši možni luči."