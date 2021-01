Spremenjene in nabrušene Mariborčanke odločno v Kamnik

Pred nami so nove tri prestavljene tekme v 1. DOL za dekleta. Najbolj zanimivo bo v Kamniku, kamor prihaja spremenjena zasedba Nove KBM Branika. Prvi medsebojni obračun v Lukni so z gladkih 3:0 v nizih dobile vodilne Kamničanke, ki pa zdaj pričakujejo težjo tekmo. Krimovke bodo poskušale znova zagreniti življenje GEN-I Volley, Ankaran pa pričakuje sosede iz Kopra.

Štajerke bi v soboto morale igrati zaostali dvoboj proti SIP Šempetru, a je bil ta prestavljen. "Žal v soboto nismo mogle odigrati še ene tekme, da bi lahko same zase dobile natančnejšo sliko o pripravljenosti. Vseeno pa upam, da bomo odločno stopile na parket in pokazale boljšo igro, kot smo jo v jesenskem delu. Cilji za to sezono so še vedno enaki kot pred začetkom sezone, dekleta verjamemo, da nič ni odločeno in da se pravi boj šele začenja," pred srečanjem najboljših slovenskih ekip zadnjih let pravi nova kapetanka ekipe Brina Bračko. Bankirke bo ob odsotnosti Radovana Gačiča znova vodil Samo Miklavc.

Prvi letošnji medsebojni dvoboj je v Mariboru v okviru 7. kroga brez izgubljenega niza dobil Calcit Volley, a se Kamničanke zavedajo, da to za današnji obračun nič ne pomeni. "Pričakujemo lahko popolnoma drugačno tekmo, kot je bila tista v Mariboru. Čeprav bomo igrale v svoji dvorani, to še ne pomeni, da bomo zaradi tega v kakšni prednosti. S spremembami v mariborski ekipi smo seznanjenje, nanje se dobro pripravljamo, škoda pa je, da v soboto niso igrale s Šempetrčankami, saj bi tako o njihovih novinkah imeli še več podatkov. Toda po drugi strani se moramo osredotočiti na svojo igro, to bo najbolj pomembno," je prepričana kamniška prosta igralka Leja Janežič.

1. DOL za ženske, zaostale tekme: 8. krog:

Sreda, 13. januar:

19.00 Ankaran - Luka Koper 14. krog:

18.00 GEN-I Volley - Krim

19.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik