Začetek boja za finale

Mariborčanke, ki so pred dnevi zamenjale trenerja (Sama Miklavca je zamenjal stari znanec Bruno Najdič), in Kamničanke so se v preteklih letih vedno srečale v finalu, zdaj pa se udarile že v polfinalu. V tej sezoni so se udarile trikrat, dve zmagi sta pripadli calcitovkam. Še posebej sladka je bila tista v finalu pokala, Nova KBM Branik je zmagala na zadnji medsebojni tekmi. Bankirke so zaostajale že z 0:2, nato pa po preobratu slavile.

V drugem polfinalu se bosta v sredo pomerili še ekipi SIP Šempetra in GEN-I Volleyja, ki je po rednem delu državnega prvenstva osvojil prvo mesto, medtem ko so Šempetranke v četrtfinalu izločile Formulo Formis.