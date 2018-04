Lahko Kamničanke preprečijo štajersko veselico?

1. DOL, ženske, zaključni boji

Banirke lovijo že svoj 15. državni naslov, Kamničanke pa četrtega.

Formiske tretje

Odbojkarice Formule Formisa so v državnem prvenstvu osvojile tretje mesto. Rogožanke so v povratni tekmi malega finala v Šempetru v Savinjski dolini še drugič premagale domačo Alianso, izid je bil 1:3 (-19, 22, -18, -21).

Ljubljana hitro zapustila prvo ligo

V odbojkarskem državnem prvenstvu so se že končale tekme, ki so določile potnika v drugo ligo. Pri moških se tja vračajo odbojkarji GEN-I Volleyja, ki so v elitni konkurenci zdržali le sezono, pri ženskah se ligo nižje seli Ljubljana, ki je prejšnji teden prav v zadnjem krogu zelene skupine zabeležila prvo zmago.

Krka pri moških in Ankaran Hrvatini pri ženskah bosta nastopila v dodatnih kvalifikacijah.

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Prva tekma:

Četrtek, 5. april:

Nova KBM Branik : Calcit Volley 3:2 (21, 19, -21, -16, 13) /1:0/

Mlakar 28, Sobočan 15, Kaučič 10; Frantti 24, Grudina 15, Mijoč 11, Mihevc 10 Druga tekma:

Sreda, 11. april:

Calcit Volley : Nova KBM Branik 0:3 (-13, -21, -23) /0:2/

Grudina in Mihalinec 12; Mlakar 23, Pintar 10 Tretja tekma:

Ponedeljek, 16. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley Morebitna četrta tekma:

Četrtek, 19. april:

18.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik Morebitna peta tekma:

Ponedeljek, 23. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley



// - izid v zmagah, igra se na tri.

Dozdajšnje odbojkarske državne prvakinje: 1991/1992 Paloma Branik

1992/1993 Paloma Branik

1993/1994 Abes Trade Celje

1994/1995 Bank Austria Bled

1995/1996 Infond Branik

1996/1997 Kemiplas Koper

1997/1998 Infond Branik

1998/1999 Infond Meltal

1999/2000 Infond Meltal

2000/2001 Nova KBM Meltal

2001/2002 Nova KBM Branik

2002/2003 Hit Nova Gorica

2003/2004 Sladki greh Ljubljana

2004/2005 Sladki greh Ljubljana

2005/2006 TPV Novo mesto

2006/2007 Hit Nova Gorica

2007/2008 Hit Nova Gorica

2008/2009 Nova KBM Branik

2009/2010 Calcit Volleyball

2010/2011 Nova KBM Branik

2011/2012 Nova KBM Branik

2012/2013 Nova KBM Branik

2013/2014 Nova KBM Branik

2014/2015 Calcit Volleyball

2015/2016 Calcit Volleyball

2016/2017 Nova KBM Branik

2017/2018 ?

Za 3. mesto: Prva tekma:

Sobota, 7. april:

Formula Formis : Aliansa 3:0 (23, 20, 18) /1:0/

Vrbanc 13, Eržen 12; Žnidar 13, Lakovšek 12 Druga tekma:

Sreda, 11. april:

Aliansa : Formula Formis 1:3 (-19, 22, -18, -21) /0:2/

Vrbanec 13, Eržen 12, Tupikina 11; Žnidar 13, Lakovšek 12



// - izid v zmagah; igrali so na dve.