V Lukni igra mačke z mišjo

Odbojkarice Nove KBM Branika so le še zmago oddaljene od 16. naslova slovenskih državnih prvakinj, potem ko so tudi na drugi tekmi finalne serije premagale GEN-I Volley. Če smo v petek v Novi Gorici spremljali napeto in izenačeno tekmo, so v mariborski Lukni igrale le domače odbojkarice in brez težav povedle z 2:0 v zmagah.

Če je imel trener Mariborčank Bruno Najdič po prvi tekmi še nekaj pripomb na igro svojih varovank, jim po drugi tekmi ne more veliko očitati. Odigrale so perfektno tekmo, v večjem delu ni bilo videti, da igrajo z najboljšo ekipo rednega dela, ampak z ekipo spodnjega dela prvenstvene razpredelnice. Odlične so bile prav v vseh elementih, Novogoričanke so njihovo igro bolj ali manj opazovale.

Nekoliko zapretile le v drugem nizu

Zagotovo pa je bila odločilna končnica drugega niza, pred katero je GEN-I Volley nadoknadil visok zaostanek osmih osmih točk (9:17), izenačil na 22:22, a sta nato reči v svoje roke vzeli odlični Iza Mlakar in Anastazija Bezsonova, ki sta svoji ekipi zagotovila vodstvo z 2:0.

V tretjem nizu je bila premoč Mariborčank še bolj izrazita kot v prvem nizu, tako da ni bilo dvoma, da se bodo veselile druge zmage. Nekaj težav so imele le pri postavljanju pike na i, po izidu 24:7 so namreč gostjam dovolile nekaj lepotnih popravkov poraza. Na koncu je bilo 25:10.

Kamničanke so se komaj rešile

Odbojkarice Calcita Volleyja in SIP Šempetra se v državnem prvenstvu merijo za tretje mesto. Prvo tekmo v Kamniku so dobile domače, po preobratu so zmagale s 3:2. Finale se igra na tri zmage, obračun za tretje mesto pa na dve.

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Prva tekma: Petek, 12. april:

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 2:3 (-23, 15, -10, 23, -18) /0:1/

Lipicer Samec 20, Ščuka 16, Grudina 12; Mlakar 32, Sobočan 13, Pintar 12.

Poročilo s tekme Druga tekma: Torek, 16. april:

Nova KBM Branik : GEN-I Volley 3:0 (13, 23, 10) /2:0/ Tretja tekma: Petek, 19. april:

20.00 GEN-I Volley - Nova KBM Branik Morebitna četrta tekma: Torek, 23. april:

17.00 Nova KBM Branik - GEN-I Volley Morebitna peta tekma: Petek, 26. april:

20.00 GEN-I Volley - Nova KBM Branik



// - izid v zmagah; igra se na tri.

Za 3. mesto: Prva tekma: Petek, 12. april:

Calcit Volley : SIP Šempeter 3:2 (-18, -26, 23, 14, 7) /1:0/ Druga tekma: Sreda, 17. april:

18.00 SIP Šempeter - Calcit Volley Morebitna tretja tekma: Sreda, 24. april:

20.00 Calcit Volley - SIP Šempeter



// - izid v zmagah; igra se na dve.