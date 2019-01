Novogoričanke so se z zanesljivo zmago vrnile na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novogoričanke so se z novo zmago vrnile na vrh domačega prvenstva. Foto: Tine Strosar

Odbojkarice GEN-I Volley, ki so pred dnevi v Šempetru doživeli prvi poraz v domačem prvenstvu, so v zaostali tekmi 10. kroga suvereno s 3:0 (12, 13, 18) premagale Formula Formis in se vrnile na prvo mesto.