Mariborčanke ubranile naslov prvakinj, Iza Mlakar: To je bila moja zadnja tekma v karieri

Odbojkarice OTP banka Branik so tudi na tretji finalni tekmi državnega prvenstva premagale Calcit Volley, tokrat s 3:0 (13, 20, 22), in tako izkoristile prvo zaključno žogo za 18. naslov državnih prvakinj v samostojni draži. Kapetanka Iza Mlakar je po naslovu potrdila, da je bila to njena zadnja tekma v karieri. V sredo se bosta v Novi Gorici na tretji tekmi za bron pomerili Gen-I Volley in AFM Volley. Zmagovalke bodo prvenstvo končale na tretjem, poraženke pa na četrtem mestu.