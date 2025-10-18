Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
18. 10. 2025,
8.37

GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka 1 DOL

Sobota, 18. 10. 2025, 8.37

21 ur, 49 minut

1. DOL za ženske, 3. krog

Na Štajerskem derbi prvakinj in podprvakinj, Radovljičanke v pričakovanju Šempetrank

Otp banka branik maribor : calcit volley | Mariborčanke gostijo prvi derbi sezone. | Foto OTP Banka Branik

Mariborčanke gostijo prvi derbi sezone.

Foto: OTP Banka Branik

Tretji krog državnega prvenstva za odbojkarice prinaša derbi med prvakinjami OTP banka Branik in podprvakinjami Calcit Volley. Štajerke so pri dveh zmagah, za drugo so šele po petih nizih strle odpor Formisk, Kamničanke so po uvodnem porazu v sredo dosegle prvo zmago. Dvoboj se bo v mariborski dvorani Tabor začel ob 17. uri. Neporažene Radovljičanke gostijo Šempetranke, Novogoričanke pričakujejo Koprčanke, na derbiju začelja pa bodo Ankarančankam nasproti stale Formiske – nobena od ekip še nima zmage.

Calcit Volley
Sportal Formis namučil prvakinje, Kamničanke do prve zmage, Radovljičanke po trilerju do druge

1. DOL, ženske, 3. krog

Sobota, 18. oktober
 

Lestvica:

OTP banka branik
Sportal Branilke naslova suverene, podprvakinje začele s porazom
GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka 1 DOL
