Na Štajerskem derbi prvakinj in podprvakinj, Radovljičanke v pričakovanju Šempetrank

Tretji krog državnega prvenstva za odbojkarice prinaša derbi med prvakinjami OTP banka Branik in podprvakinjami Calcit Volley. Štajerke so pri dveh zmagah, za drugo so šele po petih nizih strle odpor Formisk, Kamničanke so po uvodnem porazu v sredo dosegle prvo zmago. Dvoboj se bo v mariborski dvorani Tabor začel ob 17. uri. Neporažene Radovljičanke gostijo Šempetranke, Novogoričanke pričakujejo Koprčanke, na derbiju začelja pa bodo Ankarančankam nasproti stale Formiske – nobena od ekip še nima zmage.