ACH Volley ostaja slovenski vladar: To je dosežek, ki ga bo težko ponoviti #foto

1. DOL, moški, zaključni boji

Odbojkarji ACH Volleyja še svoj 15. naslov državnega prvaka. V tretji tekmi finala državnega prvenstva so v Tivoliju še tretjič premagali v zadnjih letih največjega tekmeca Calcit Volley iz Kamnika, tako kot na prvih dveh tekmah so bili tudi tokrat boljši brez izgubljenega niza, zmagali so s 3:0 (17, 16, 20).

Za igralce ACH Volley je to 14. zaporedni naslov in sedmi, odkar ima klub sedež v Ljubljani. Do njega so prišli brez poraza, dobili so vseh 28 tekem državnega prvenstva. To se je zgodilo prvič po sezoni 2011/12.

Slavje v Tivoliju:

Tudi v tretji tekmi so od začetka do konca nadzorovali položaj, tekmecem niso dovolili niti enega resnega vodstva. Boljši so bili v vseh elementih, izrazito premoč so imeli v bloku, bolje so servirali in sprejemali. Kamničanom je manjkala svežina, medtem ko se pri domačih dolga sezona ni poznala.

Zoran Kedačič, trener ACH Volleyja:"Fantom lahko samo čestitam. Skozi celo sezono so igrali dobro, zbrano, 33 zaporednih zmag na domačih igriščih je odličen dosežek, ki ga bo težko ponoviti. Še posebno, ker igramo na štirih petih frontah, ker igramo tri tekme na teden. V zadnjem delu sezone se je dalo slutiti, da bo prvenstva hitro konec, veseli me, da se je to uresničilo. Fantje so še enkrat več pokazali, da so pravi, da so iz pravega testa. V finalu sem pričakoval nekoliko težje delo, a smo mi pokazali svoje najboljše prvenstvene predstave, Kamnik pa ni bil pravi. Zakaj, pa me niti ne zanima dosti. Imeli so poškodbe, a tudi mi smo jih imeli lani, a se nismo dosti pritoževali." "V finalu sem pričakoval nekoliko težje delo, a smo mi pokazali svoje najboljše prvenstvene predstave, Kamnik pa ni bil pravi. " Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Diko Purić, bloker ACH Volleyja: "Ko nam servis steče, je vse dosti lažje, lažje je blokirati, igrati kakovostno obrambo. Ta element je bil ključen v tem finalu,. Ko je njim popustil sprejem, smo se sprostili, vedeli smo, da bomo ujeli veliko njihovih žog. To je bil ključ uspeha v vseh treh tekmah, za katere lahko rečemo, da smo jih odigrali dobro in da smo veseli, da je bilo videti, da smo jih premagali brez težav. Seveda pa je za vse to zaslužen tudi naš sprejem, ki je omogočil, da je Jan Brulec dobro razigraval napadalce." Gašper Ribič, trener Calcita Volleyja:"Mislim, da te finalne tekme niso pokazale realne slike naše ekipe. Imeli smo številne poškodbe, ritem je bil naporen, tako da sem zadovoljen, da smo prebrodili polfinalni obračun s Salonitom, v finalu pa proti odličnemu ACH Volleyju nismo imeli možnosti, bili so boljši v vseh elementih odbojkarske lige. Naši cilji v sezoni so znani. Želimo se uvrstiti v finale, tam pa pokazati, kar je največ možno. Mislim, da smo ta cilj tudi letos uresničili, zato nimamo za čem žalovati. Še posebno, ker smo imeli veliko smole. Če pa se spomnimo uvrstitve v finale srednjeevropske lige in zmago na ACH, pa lahko rečem, da smo jih presegli."

1. DOL, moški, finale: Prva tekma: Torek, 17. april:

ACH Volley : Calcit Volley 3:0 (20, 18, 16)

Babkov 15, Đirlić 11, Videčnik 10, Pokeršnik 9; Pereira 12, Okroglič 6, Štembergar Zupan 5 Druga tekma: Sobota, 21. april:

Calcit Volley : ACH Volley 0:3 (-20, -22, -18)

Pereira 16, Vidmar 12; J. Pokeršnik 17, Purić 12, Đirlić 11 Tretja tekma: Torek, 24. april:

ACH Volley : Calcit Volley 3:0 (17, 16, 20)

Đirlić in Purič 14, Babkov 9, Videčnik 8; Štembergar Zupan 8, Pereira in Gil 5

Dozdajšnji odbojkarski državni prvaki: 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Vileda Maribor

1993/94 Salonit Anhovo

1994/95 Salonit Anhovo

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Salonit Anhovo

1999/00 ELVO Bled

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Calcit Kamnik

2002/03 Calcit Kamnik

2003/04 Šoštanj Topolšica

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Autocommerce Bled

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 ACH Volley Ljubljana

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 ACH Volley Ljubljana

2016/17 ACH Volley Ljubljana

2017/18 ACH Volley Ljubljana

Salonit Anhovo je dolgo upal celo na finale, nato pa se je Kamnik zbral in rešil zadevo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Salonitu tretje mesto

Odbojkarji Salonita Anhovo so v državnem prvenstvu zasedli tretje mesto. V povratni tekmi malega finala so v Murski Soboti po ogorčenem boju premagali Panvito Pomgrad s 3:2 (-15, 19, 24, -21, 14) in se brona veselili z izidom 2:0 v zmagah, saj so pred tem zmagali tudi v domači dvorani v Kanalu.

Druga tekma je bila precej bolj izenačena kot prva, odločal jo je "tie break", ki je bil podoben kot vsa tekma. Obe ekipi sta se borili do konca, v zaključku pa so imeli več zbranosti Kanalci.