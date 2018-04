Trener ACH Volleyja: Zdaj treba postaviti še češnjo na torto

1. DOL, moški, zaključni boji

ACH in Calcit sta se v tej sezoni v treh različnih tekmovanjih pomerila šestkrat. Petkrat so bili boljši Ljubljančani, enkrat, v polfinalu lige MEVZA na Dobu, pa so bili boljši Kamničani, ki so tako že tretje leto zapored poskrbeli, da se oranžni zmaji ne bodo veselili trojne krone.

"Dosegli smo cilj, ki smo si ga zadali. Po etapah smo osvojili redni del, nato modro skupino in se iz končnice uvrstili v finale. Zdaj je treba dodati še češnjo na torti, da bo naš primarni namen dosežen," je misli o dozdajšnjem poteku državnega prvenstva strnil trener Ljubljančanov Zoran Kedačič. "Že na prvi tekmi moramo pokazati, zakaj smo v domačem tekmovanju še nepremagani, zakaj igramo najboljšo odbojko v Sloveniji, in dati nasprotnikom na igrišču jasno vedeti, kaj je naša misija. Treba bo prikazati maksimalno zbranost na igrišču in mirno odigrati vsako točko," dodaja.

Verižni slovenski prvaki v polfinalu niso imeli nobenih težav, na drugi strani pa se je Calcit mučil in Kanalce premagal šele v nedeljo. Dodatna tekma zagotovo ne bo pripomogla k svežini ekipe.

A libero KamnikaKlemen Hribar se požvižga na to: "To, da bo imel ACH Volley dan počitka več in da ima daljšo klop, prav nič ne spremeni dejstva, da bomo že nocoj vstopili v tekmo v pričakovanju zmage. Dejstvo je, da so Ljubljančani tudi tokrat v vlogi favorita, a se ne bomo predali."

1. DOL, moški, finale: Prva tekma: Torek, 17. april:

18.00 ACH Volley - Calcit Volley /0:0/ Druga tekma: Sobota, 21. april:

19.00 Calcit Volley - ACH Volley Tretja tekma: Torek, 24. april:

20.00 ACH Volley - Calcit Volley Morebitna četrta tekma: Četrtek, 26. april:

20.00 Calcit Volley - ACH Volley Morebitna peta tekma: Ponedeljek, 30. april:

18.00 ACH Volley - Calcit Volley //Izid v zmagah; igrajo na tri.

Dozdajšnji odbojkarski državni prvaki: 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Vileda Maribor

1993/94 Salonit Anhovo

1994/95 Salonit Anhovo

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Salonit Anhovo

1999/00 ELVO Bled

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Calcit Kamnik

2002/03 Calcit Kamnik

2003/04 Šoštanj Topolšica

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Autocommerce Bled

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 ACH Volley Ljubljana

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 ACH Volley Ljubljana

2016/17 ACH Volley Ljubljana

2017/18 ?

Za mesto na zmagovalnem odru še Salonit in Panvita

V tekmi za tretje mesto se bosta z bronasto odličje 1. DOL udarila Salonit Anhovo in Panvita Pomgrad, ki bosta na tem mestu zamenjala Triglav iz Kranja.