Brez senzacije v Mariboru, Kamničani še petič zapored v finalu

Kamničani so se še petič zapored uvrstili v finale državnega prvenstva. Foto: Klemen Brumec

Calcit se je še peto leto zapored uvrstil v finale. "Na srečo smo dobro začeli uvodni niz in ga dobili, tako da nismo prišli v 'mlin' igre domače ekipe in njihovih navijačev, ker je potem resnično težko igrati. V drugem nizu smo popustili in domačinom podarili nekaj žog, v dramatičnem tretjem nizu pa bi kaj lahko dobili tudi Mariborčani. Na koncu smo bili mi nekoliko bolj zbrani, kar nam je tudi prineslo uvrstitev v finale. Zdaj se bomo skušali odpočiti, v finalu pa bomo šli tekmo za tekmo," je po zmagi dejal kamniški trener Aleš Hribar.

Povratna tekma drugega polfinala bo v soboto v Tivoliju. ACH Volley je sicer tesno zmagal že v Kanalu, kar pomeni, da bi morali Salonitčani za napredovanje premagati oranžne zmaje. To bo zelo težko, a že prva tekma je pokazala, da so Kanalci vse prej kot naiven nasprotnik.