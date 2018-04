Salonitu ni uspelo, za krono stara tekmeca #foto

1. DOL, moški, polfinale

Branilec naslova ACH Volley je v soboto v Tivoliju v polfinalni tekmi upravičil vlogo velikega favorita in premagal Panvito Pomgrad ter se uvrstil v finale 1. DOL za moške. Drugačna zgodba je v Kamniku. Calcit je namreč na prvi tekmi gladko izgubil v Kanalu, v soboto izid v zmagah izenačil, v nedeljo pa si z novo zmago s 3:0 priigral finale.

Kamničani so na odločilni tekmi zmagali s 3:0 in se v finalu pridružili ACH Volleyju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čeprav sta obe ekipi na domačem igrišču slavili brez izgubljenega niza, pa sta do polfinalnih zmag v končnici državnega prvenstva na težji način, kot bi lahko sodili po samem izidu. Ampak tako je bilo tudi na vseh njunih dozdajšnjih srečanjih v letošnji sezoni, tako pa je bilo tudi v odločilni tretji polfinalni tekmi, ki se je sicer spet končala po treh nizih, na veselje številnih domačih navijačev v polni dvorani z zmago Calcit Volleyja.

Fotoutrinki s tekme v Kamniku:

Prva tekma finala, ki se bo igral na tri zmage, bo v torek, 17. aprila v Tivoliju, prva tekma za 3. mesto pa dan pozneje v Kanalu.

1. DOL, moški, polfinale: Prvi tekmi: Sreda, 11. april:

Salonit Anhovo : Calcit Kamnik 3:0 (23, 16, 29) /1:0/

Vrtovec 18, Čabarkapa 14, Ilić 10; Vidmar 14, Okroglič 13, Štembergar Zupan 9



Panvita Pomgrad : ACH Volley 0:3 (-24, -20, -24) /0:1/

Bogožalec 18, Rojnik 13; Đirlić 16, Babkov 13, Pleško 11 Drugi tekmi: Sobota, 14. april:

ACH Volley : Panvita Pomgrad 3:0 (22, 21, 17) /2:0/

Pokeršnik 14, Đirlić 12, Babkov 10; Rojnik 12, Bogožalec 8



Calcit Volley : Salonit Anhovo 3:0 (19, 21, 22) /1:1/

Pereira 20, Vidmar 12, Okroglič 10; Vrtovec 18 Tretja tekma: Nedelja, 15. april:

Calcit Volley : Salonit Anhovo 3:0 (22, 24, 22) /2:1/

Vidmar 23, Pereira 16; Čabarkapa, Vrtovec oba 15, Basaneže, Tomić oba po 6



// - izid v zmagah; igrali so na dve zmagi

Krkaši so za točko prehiteli GEN-I Volley. A varni še niso. Foto: MOK Krka

Krka v dodatne kvalifikacije, Novogoričani v drugo ligo

V zadnjem krogu zelene skupine smo videli dve razburljivi tekmi, ki sta odločali o tem, kdo se bo uvrstil v dodatne kvalifikacije za obstanek v 1. DOL in kdo se bo od nje poslovil. Na koncu so bili bolj zadovoljni Krkaši, saj so po osvojeni točki proti Črnučam zasedli predzadnje mesto, GEN-I Volley pa se po porazu proti Triglavu seli nazaj v drugo ligo.

"Dva niza smo odigrali zelo dobro, nato pa je bil opazen padec v koncentraciji. Na srečo nam je šel na roko izid druge tekme, tako da nam je na koncu uspelo osvojiti tako želeno točko več od Novogoričanov in si s tem zagotoviti dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi,'' je po tekmi povedal kapetan Krke, Martin Kosmina.