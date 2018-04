Kot zadnja v polfinale Panvita

1. DOL, moški, četrtfinale

V odbojkarskem državnem prvenstvu za moške so znani vsi polfinalisti. Kot zadnji se je med štiri najboljše ekipe uspelo uvrstiti Panviti Pomgrad, ki je še drugič v dveh dneh na domačem igrišču premagala Maribor in se v nadaljevanje tekmovanja uvrstila z izidom 2:1 v zmagah. Tokrat je zmagala s 3:0 (19, 26, 24).

Odbojkarji Salonita so se v soboto z drugo zmago uvrstili v polfinale, v katerem se bodo merili s Calcitom Volleyjem. Po dveh nizih je kazalo, da ne bodo imeli težjega dela, a so se nekoliko prehitro zadovoljili in dovolili tekmecem, da se približajo. V četrtem nizu pa so vendarle postavili stvari na svoje mesto in pokazali, da je kakovostna premoč na njihovi strani.

1. DOL, moški, četrtfinale: Prvi tekmi: Sreda, 4. april:

Maribor : Panvita Pomgrad 3:1 (-19, 20, 16, 16) /0:1/

Crnjanski 21, Plesec 16, Detela 14; Bogožalec 16, Grut 14



Hoče : Salonit Anhovo 0:3 (-23, -23, -13) /0:1/

Mantha 17, Radović 8; Čabarkapa 18, Vrtovec 11, Ilić 9 Drugi tekmi: Sobota, 7. april:

Salonit Anhovo : Hoče 3:1 (20, 14, -23, 22) /2:0/

Čabarkapa 18, Vrtovec 12; Mantha 24, Radović 16



Panvita Pomgrad : Maribor 3:1 (22, 20, -17, 23) /1:1/

Rojnik 19, Bogožalec 15, Flisar 14; Plesec in Crnjanski 16 Tretja tekma: Nedelja, 8. april:

Panvita Pomgrad : Maribor 3:0 (19, 26, 24) /2:1/

Rojnik 12, Flisar 11; Plesec 18, Crnjanski 16



// - izid v zmagah; igrali so na dve zmagi

Polfinalna para: ACH Volley - Panvita Pomgrad

Calcit Volley - Salonit Anhovo