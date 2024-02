ACH Volley v Kranju, Kamničani gostijo Fužinarja

Odbojkarji bodo ta konec tedna igrali tekme 7. kroga drugega dela državnega prvenstva. V Kranju se bosta pomerila Hiša na kolesih Triglav in ACH Volley Ljubljana. Ekipi sta se v Tivoliju srečali v drugem krogu modre skupine, ko so Ljubljančani zmagali šele po petih nizih. Kranjčani bodo poskušali nadaljevati zmagoviti niz, v zadnjih dveh krogih so premagali Calcit Volley in ekipo Fužinar Sij Metal Ravne. Drugi Kamničani se bodo po dveh porazih poskušali vrniti na zmagovalne tirnice, doma se bodo merili s Fužinarjem. Mariborčani gostujejo pri Pomgradu.