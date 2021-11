Črnučani do tretje zmage, Triglavani ostajajo pri eni

Odbojkarji Črnuč so v 8. krogu 1. DOL s 3:1 v nizih premagali Triglavane. V soboto bodo člani ACH Volleyja novo zmago iskali doma proti Panviti, Salonit pa bo gostil Krko. Že oktobra so na v naprej odigrani tekmi državni prvaki iz Maribora premagali pokalne zmagovalce iz Kamnika.

Štajerci so na lestvici drugi z 19 točkami, pred njimi so le doslej še nepremagani odbojkarji ACH Volleyja z 21. Črnuče so ostale na šestem mestu, a imajo zdaj devet točk, medtem ko Kranjčani ostajajo na dnu z dvema osvojenima točkama, čeprav so današnji obračun bolje začeli.

V prvem nizu so namreč po izenačenem začetku in vodstvu s 13:12 gosti stopili na plin in si s petimi zaporednimi točkami priigrali mirno končnico ter zanesljivo osvojili niz (25:19). V drugem je nato povsem prevladovala domača ekipa, ki je Kranjčanom dovolila le deset točk.

V bolj izenačenem nadaljevanju so imeli domači v drugi polovici niza večkrat tri točke prednosti, nazadnje pri 22:19, gosti pa so se približali na točko, a do izenačenja niso mogli priti. Četrti niz so domačini začeli udarno, si priigrali sedem točk naskoka (13:6), nato pa so se gosti približali na vsega dve (14:16). Vseeno so domači strnili vrste in niz dobili na 20.

Za Črnuče je 17 točk dosegel najbolj učinkovit posameznik tekme Črt Bošnjak, Andrej Štembergar Zupan pa je za goste prispeval 13 točk.

Stoodstotni ACH po osmo zmago

Preostali tekmi 8. kroga bosta na sporedu v soboto. ACH Volley bo gostil Panvito Pomgrad, Salonit iz Anhovega pa bo v domači dvorani igral proti Krki.

V vnaprej odigranem obračunu 8. kroga sta se že oktobra pomerila Merkur Maribor in Calcit Volley. S 3:1 v nizih so slavili Mariborčani.

1. DOL za moške, 8. krog: petek, 19. november:

Črnuče : Hiša na kolesih Triglav 3:1 (-19, 10, 23, 20)

Bošnjak 17, Sešek 11; Štembergar Zupan 13, Tučen 10 sobota, 20. november:

18.00 ACH Volley - Panvita Pomgrad

19.00 Salonit Anhovo - Krka sreda, 27. oktober:

Merkur Maribor : Calcit Volley 3:1 (-19, 19, 22, 20)

Ihbajri 22, Gergye 16; Klobučar 15, Bregar 13

Lestvica: 1. ACH Volley 7 - 21 točk (7 zmag - 0 porazov)

2. Merkur Maribor 8 - 19 (6 - 2)

3. Calcit Volley 8 - 15 (5 - 3)

4. Panvita Pomgrad 7 - 12 (4 - 3)

5. Salonit Anhovo 7 - 9 (3 - 4)

6. Črnuče 8 - 9 (3 - 5)

7. Krka 7 - 3 (1 - 6)

8. Hiša na kolesih 8 - 2 (1 - 7)

