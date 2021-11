ACH Volley prepričljivo do nove zmage

Odbojkarji ACH Volleyja so zanesljivo prišli do sedme zaporedne zmage v ligi MEVZA.

Odbojkarji ACH Volleyja so naporen tekmovalni teden začeli s tekmo v srednjeevropski ligi, v kateri so zanesljivo vknjižili sedmo zaporedno zmago. Avstrijskega tekmeca SK Zadruga AICH/DOB so premagali s 3:0 (19, 21, 22). V petek jih čaka gostovanje v Gradcu. Sobota prinaša dve tekmi s slovenskim pridihom. Prvaki iz Maribora bodo gostovali pri SK Zadruga AICH/DOB, Kamničani pa bodo gostili slovaški TJ Spartak Myjava.

Odbojkarji ACH Volleyja so na svoji sedmi tekmi srednjeevropske lige prišli do sedme zmage in se vrnili na sam vrh lestvice. Pospešen ritem tekem varovancem Mladena Kašića ne pride do živega, tudi tokratna tekma je pokazala, da imajo letos Ljubljančani široko klop.

Ljubljančani so pokazali zelo zanesljivo igro v napadu in na sprejemu, dobro pa so tudi servirali, dosegli so osem asov, od tega Matej Kök štiri. Mariborčan v ljubljanski ekipi je bil s 14 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Gostitelji so tekmo odprli z izidom 7:1, za kar so bili zaslužni servisi Matica Videčnika, ki je dosegel dva asa. Do konca prvega niza se gosti niso resneje približali.

Na začetku drugega niza so po dveh zaporednih blokih Nemanje Mašulovića oranžni zmaji povedli s 6:3, do konca pa tekmecem niso dovolili, da bi jih ujeli.

Podobno je bilo še v tretjem nizu, Avstrijci, ki letos nimajo slovenskega pridiha, kot so ga imeli v prejšnjih letih, na vsej tekmi niso niti enkrat vodili.

Liga MEVZA, med 17. in 20. novembrom Sreda, 17. november

ACH Volley : SK Zadruga Dob 3:0 (19, 21, 22)

Pernuš 1, Šket, Rutar, Mašulović 10, Todorović 3, Peruničić 3, Okroglič 2, Kovačič, Gjorgiev 11, Pokeršnik 5, Videčnik 8, Kök 14; Rainer 3, Hruška 2, Gergely 5, Steiner, Miranda de Alcantara, Jeliazkov 8, Formela 5, Marelić 13, Podlesny, Grabmüller 7, Frances 6. Petek, 19. november

UVC Holding GRAZ - ACH Volley Sobota, 20. november

SK Zadruga Dob - OK Merkur Maribor

Calcit Volley - TJ Spartak Myjava