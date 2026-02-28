Sobota, 28. 2. 2026, 17.33
1. DOL za moške, 20. krog
Kanalci v pričakovanju Fužinarja
Na sporedu je predzadnji krog rednega dela odbojkarskega prvenstva. Odbojkarji Calcit Volleyja in ACH Volleyja so tekmo 20. kroga že odigrali, s 3:0 je zmagal slovenski prvak. Danes bo tretji Alpacem Kanal, ki ima še možnost za drugo mesto, gostil Fužinarja, Pomgrad pa bo pričakal Novomeščane. Mariborčani in Kranjčani bodo tekma tega kroga odigrali 4. marca.
1. DOL, moški, 20. krog
Sobota, 28. februar
Ponedeljek, 23. februar
Sreda, 4. februar
Lestvica:
