Sportal

Sobota,
28. 2. 2026,
17.33

21 minut

1 DOL

1. DOL za moške, 20. krog

Kanalci v pričakovanju Fužinarja

Sportal

Kanalci gostijo Fužinarja.

Kanalci gostijo Fužinarja.

Foto: CEV

Na sporedu je predzadnji krog rednega dela odbojkarskega prvenstva. Odbojkarji Calcit Volleyja in ACH Volleyja so tekmo 20. kroga že odigrali, s 3:0 je zmagal slovenski prvak. Danes bo tretji Alpacem Kanal, ki ima še možnost za drugo mesto, gostil Fužinarja, Pomgrad pa bo pričakal Novomeščane. Mariborčani in Kranjčani bodo tekma tega kroga odigrali 4. marca.

Sportal ACH Volley stoodstoten

1. DOL, moški, 20. krog

Sobota, 28. februar

Ponedeljek, 23. februar

Sreda, 4. februar

Lestvica:

