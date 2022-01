Zvezdniku Barcelone prekipelo, javno je obelodanil plačo

Branilec katalonskega nogometnega velikana Barcelone, Gerard Pique, je na družbenih omrežjih javno obelodanil svojo plačo. Na Twitterju je objavil izpisek svojega bančnega računa, s katerega je razvidno, da mu je klub 30. decembra lani nakazal 2.328.884,39 in pripisal, da je to druga polovica plače za leto 2021.

Štiriintridesetletni nogometaš, ki je številko svojega računa seveda prikril, se je na ta način odzval na ocene znanega španskega športnega novinarja, ki je menil, da je dohodek evropskega in svetovnega prvaka v Barceloni precej višji, je v soboto poročala nemška tiskovna agencija dpa. "Malo več spoštovanja," je še zahteval Pique.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

Novinar Lluis Canut je v četrtek na športni televiziji Esport3 govoril o bistveno večjih plačah nogometašev Barcelone, ob Piqueju je imenoval tudi Sergia Busquetsa, Jordija Albo in Samuela Umtitija, pri tem pa za svoje trditve ni navedel vira.

Na poročanje se je odzvala tudi Barcelona. "Navedeni zneski so napačni in ne ustrezajo klubski resničnosti. Zneski so opredeljeni kot fiksni prihodki, čeprav gre vedno za variabilne, ki jih praktično nikoli ni možno zaslužiti," so zapisali v klubu.

Barcelona s krizo in visoko zadolženostjo še kar polni časopisne stolpce na Iberskem polotoku. Klubski dolg naj bi znašal kar 1,35 milijarde evrov, zato mora klub v procesu sanacije financ spoštovati omejitev sredstev za plače nogometašem.

Oglasil se je tudi po zmagi Reala nad Valencio

Španski zveznik pa na Twitterju ne skopari z besedami. Oglasil je tudi v soboto zvečer po zmagi Real Madrida nad Valencio (4:1) in pokomentiral objavo uradnega profila Valencie. "Ropi v Madridu se začenjajo vse bolj ponavljati. Money Heist," so zapisali in se ob tem obregnili na nekatere sodniške odločitve na obračunu z Realom, ob tem pa uporabili prispodobo s serijo Money Heist, ki ponazarja rop največjih razsežnosti v Madridu. Pri Valencii so imeli verjetno ob tem v mislih predvsem sporno odločitev sodnika ob koncu prvega polčasa, ko je v kazenskem prostoru Valencie pokazal na belo piko v korist Reala, ki je z izkoriščeno enajstmetrovko tudi povedel. "Ne govorite preglasno, da vas ne bodo sankcionirani," pa je sarkastično ob tem pripisal Pique.

No lo digáis muy alto que os van a sancionar. 🤫 https://t.co/OrfQ75IUL2 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022

