Zrušili bodo enega od najbolj znamenitih štadionov na svetu

Že dlje časa trajajo ugibanja, kaj se bo zgodilo s štadionom San Siro, obstajalo je več različic, a zdaj sta velika mestna tekmeca iz Milana očitno le dosegla dogovor, kaj in kako. Zdajšnji štadion, ki velja za enega od najbolj znamenitih na svetu, naj bi že leta 2022 postal preteklost, oba milanska nogometna velikana pa naj bi se skupaj preselila na novega, katerega zmogljivost naj bi bila 60 tisoč gledalcev.

"Graditi bomo začeli nov štadion, ki bo zrasel v neposredni bližini starega. San Siro bomo zrušili. Na njegovem mestu bodo zgradili nove stavbe," je danes povedal prvi mož sedemkratnega evropskega prvaka AC Milana Paolo Scaroni. "Da, res je. Vse je res," pa je njegove besede potrdil prvi mož Interja, ki se lahko pohvali s tremi naslovi evropskega prvaka, Alessandro Antonello.

Nov štadion, ki naj bi sprejel 60 tisoč navijačev, naj bi zrastel v neposredni bližini zdajšnjega. Foto: Reuters

Ali bodo San Siro oziroma štadion Giuseppeja Meazze res porušili, bo treba še malce počakati, saj je namreč v lasti mesta Milana, njegov župan Beppe Sala pa je že večkrat dejal, da rušenju mesto ni naklonjeno, a očitno bodo pri Milanu in Interju nov objekt v vsakem primeru gradili.

700 milijonov evrov, prva tekma že leta 2022?

Stal naj bi okoli 700 milijonov evrov, lastništvo bo razdeljeno med obema kluboma, če bo vse šlo po načrtih, pa bodo prve tekme na njem odigrali v sezoni 2022/23. Do takrat bosta Milan in Inter tekme igrala na zdajšnjem objektu.

Ob gradnji novega štadiona, katerega tribune naj bi bile spuščene nekoliko pod zemljo, naj bi se arhitekti zgledovali po štadionu Mercedes Benz, na katerem tekme igra Atlanta United v severnoameriški ligi MLS, piše italijanska La Repubblica. Ta super moderen objekt je bil odprt leta 2017, gostil pa je tudi letošnji 53. Super Bowl.

San Siro ali Giuseppe Meazza?

Za navijače Milana je štadionu ime San Siro, pristaši Interja mu pravijo Giuseppe Meazza. Foto: Reuters



Pred tem je bil San Siro, leta 1980 pa so ga poimenovali štadion Giuseppeja Meazze, po dvakratnem svetovnem prvaku z Italijo (1934, 1938), ki je igral tudi za Milan, a veliko globlji pečat pustil kot član Interja, katerega legenda je.



Prav zaradi tega, ker gre za nogometaša njihovega velikega tekmeca, navijači Milana štadionu še vedno pravijo San Siro, medtem ko privrženci Interja prisegajo na ime Giuseppe Meazza, kar je tudi uradno ime.



Nesrečen kraj za slovenska zvezdnika

Milan na San Siru sicer igra od vsega začetka, medtem ko se je Inter nanj preselil leta 1947. San Siro, ki danes sprejme nekaj več kot 80 tisoč gledalcev, je bil sicer odprt konec leta 1925.

Takole je Zlatko Zahović v Milanu zgrešil enajstmetrovko v finalu lige prvakov 2001. Bayern je postal evropski prvak po strelih z bele točke. Foto: Reuters

Velja za enega od najbolj zgodovinskih štadionov, ki je gostil številne pomembne tekme.

Ob vseh domačih, ki sta jih v svojih bogatih zgodovinah odigrala oba milanska nogometna velikana, še tri tekme svetovnega prvenstva 1934, šest tekem svetovnega prvenstva 1990, tri tekme evropskega prvenstva 1980 in kar štiri tekme finalov lige prvakov oziroma nekdanjega pokala državnih prvakov. V letih 1965, 1970, 2001 in nazadnje leta 2016, ko je na tem štadionu z Atleticom Madridom izgubil Jan Oblak. Zanimivo, leta 2001 je finale lige prvakov z Valencio izgubil Zlatko Zahović.

San Siro je gostil tudi številne koncerte in druge dogodke. Na njem so skozi zgodovino nastopali številni največji zvezdniki svetovne glasbe, kot so Michael Jackson, Bob Marley, The Rolling Stones, Madonna …

Kakšen je San Siro?