Simon Rožman po podvigu kariere nestrpno odšteva minute

Četrtki bodo od 22. oktobra do 10. decembra rezervirani za dvoboje skupinskega dela evropske lige. V njem bo nastopilo 48 klubov iz 26 držav, tako da bo razpršenost po državah veliko večja kot v ligi prvakov, kjer sodeluje 32 klubov iz 15 držav. Največ, po tri predstavnike, ima sedem držav.

Francija in Nemčija le z dvema predstavnikoma

Dunajski Rapid se je prebil v skupinski del evropske lige. Foto: Sportida Med njimi presenetljivo ni vseh petih držav z najmočnejšimi ligami. Anglija, Italija in Španija so v tej skupini, Franciji in Nemčiji pa je spodletelo, saj sta Reims in Wolfsburg izpadla v kvalifikacijah. Po tri klube imajo še Belgija, Nizozemska, Češka, na veselje slovenskih ljubiteljev nogometa pa tudi Avstrija, saj barve dunajskega Rapida brani slovenski reprezentant Dejan Petrović.

Nekdanji zvezni igralec Aluminija ni edini nogometaš, ki bo v skupinskem delu lige Europa predstavljal slovenski nogomet. Preboj med 48 klubov, ki nastopajo v 12 skupinah, je uspel še štirim Slovencem. Trije si služijo kruh na Hrvaškem. Petar Stojanović pri prvaku Dinamu, velik uspeh pa je uspel tudi Rijeki, ki je pod taktirko Simona Rožmana- na igrišču je vso tekmo pomagal Adam Gnezda Čerin - v gosteh presenetila Köbenhavn. V skupinski del evropske lige se je prebil tudi atenski AEK, pri katerem na svojo priložnost čaka 18-letni branilec Žiga Laci.

Celju ni uspelo, Dundalku pač

Celjani so v kvalifikacijah za ligo prvakov premagali Dundalk, a vseeno končali evropsko sezono krepko pred Irci. Foto: Vid Ponikvar Med udeleženci evropske lige ne manjka evropskih velikanov. Na papirju veliko spoštovanje, tako zaradi zvezdniških imen kot tudi bleščeče preteklosti, vlivajo Arsenal, Tottenham (oba Anglija), Napoli, Roma, AC Milan (vsi Italija), Benfica (Portugalska) in še kdo, v igri za naslov je tudi PSV Eindhoven, ki je v 3. krogu kvalifikacij nadigral Muro v Fazaneriji (5:1), pa tudi norveški Molde, ki je v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil slovenskega prvaka v Celju (2:1).

Zanimivo je, da se je v skupino uvrstil celo irski prvak Dundalk, ki so ga v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov premagali Celjani. Irske prvake je nato v popravnem izpitu spremljala sreča pri žrebu, v kvalifikacijah za ligo Europa pa so izločili prvake Andore (Inter Club d'Escaldes), Moldavije (Šerif Tiraspol) in Ferskih otokov (KI Klaksvik).

All the info you need ahead of today's #UELdraw ✅👇 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020

Žreb se bo začel ob 13. uri, Uefa pa je po kriteriju klubskega koeficienta uspešnosti v evropskih tekmovanjih razvrstila udeležence v štiri jakostne skupine.