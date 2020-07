Evropa česa takšnega še ni videla

Ob 12. uri se bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu začel eden najbolj nenavadnih žrebov v zgodovini lige prvakov. Slovenija je lahko ponosna, da bodo del njega tudi trije zelo uspešni ambasadorji slovenskega nogometa. Med najboljših osem so se namreč že uvrstili Josip Iličić (Atalanta), Kevin Kampl (RB Leipzig) in Jan Oblak (Atletico), ki je v osmini finala po izjemni predstavi izločil branilce naslova iz Liverpoola!

Kdo sodeluje v žrebu? Atletico Madrid (Špa, Jan Oblak)

Atalanta Bergamo (Ita, Josip Iličić)

PSG (Fra)

RB Leipzig (Nem, Kevin Kampl) Chelsea (Ang)/Bayern München (Nem)*

Napoli (Ita)/Barcelona (Špa)*

Real Madrid (ŠPa)/Manchester City (Ang)*

Lyon (Fra)/Juventus Torino (Ita)* * morajo še dokončati osmino finala

Skoraj štiri mesece je že minilo od zadnjega predvajanja himne lige prvakov na evropskih zelenicah! Prisilni premor traja že več kot sto dni, izbruh novega koronavirusa je povsem pokvaril načrte nogometašem in postavil na glavo predvidene urnike dvobojev, polnih kakovosti, prestiža, največje medijske pozornosti in bogatih nagrad.

Nazadnje sta se 11. marca na polnem Anfieldu in praznem Parku princev igrali povratni tekmi osmine finala lige prvakov, na katerih sta si vozovnico za najboljših osem priigrala Atletico Madrid in PSG, nato pa je epidemija bolezni covid-19 preprečila izvedbo zadnjih štirih tekem osmine finala, tako da si je do danes pot v četrtfinale zagotovila le polovica klubov.

Prvič v zgodovini trije Slovenci med osem

Kevin Kampl bo avgusta nastopil v ligi prvakov brez razigranega soigralca Tima Wernerja, ki se iz Nemčije seli k Chelseaju v London. Foto: Guliver/Getty Images Slovenija je lahko ponosna, da so med štirimi četrtfinalisti tudi trije slovenski legionarji, ki vztrajajo v boju za evropsko krono. Prvič v zgodovini najmočnejšega evropskega tekmovanja, v katerem se delijo milijoni.

Slovenski nogomet še čaka na junaka, ki bi zaigral v finalu in postal evropski prvak. Srečko Katanec, Zlatko Zahović in Jan Oblak so bili zelo blizu, a pokleknili na zadnji stopnički. Vratar Atletica ima letos novo priložnost, da se povzpne na evropski prestol. Evropsko ligo in evropski superpokal je z rdeče-belimi že osvojil, za popolno zbirko mu manjka le še glavna nagrada.

Danes bo izvedel za tekmeca v četrtfinalu. Podobno velja za tudi za Kevina Kampla in Josipa Iličića. Prvi je v času pandemije koronavirusa povsem odpravil zdravstvene težave, se vrnil na igrišče in rdečim vragom, ki so v osmini finala dvakrat nadigrali oslabljen Mourinhov Tottenham, pomagal do odličnega tretjega mesta v nemški bundesligi. Kampl je tako nared za največje izzive, vmes je še podaljšal sodelovanje s klubom, zdravje pa je bilo v zadnjih mesecih nekoliko manj naklonjeno izkušenemu Kranjčanu.

Trije "slovenski" klubi in PSG

V začetku spomladanskega dela je spadal med najbolj vroče nogometaše na svetu, za Atalanto atraktivno zadeval skoraj na vsakem srečanju, v osmini finala pa Valencii na dveh tekmah zabil kar pet zadetkov. Kar štiri na Mestalli!

Josip Iličić je na zadnji tekmi v ligi prvakov dosegel kar štiri zadetke, Atalanta pa se je v krstni sezoni med evropsko elito podala med najboljših osem. Foto: Getty Images

Po krizi s koronavirusom, ki je zelo prizadela Bergamo, se forma Atalante vseeno ni ohladila. V serie A je zmagala že devetkrat zapored in se približala celo drugemu mestu, Iličić pa sprva zaradi poškodbe gležnja ni vstopal v igro, na zadnjih tekmah pa je dobival vedno več priložnosti in v sredo proti Sampdorii že začel dvoboj od prve minute.

Atletico, Leipzig in Atalanta so torej trije ''slovenski'' aduti v boju za evropski naslov, četrti že znani četrtfinalist pa je PSG, ki ima priložnost, da prvič, odkar njegov proračun z obnorelimi številkami polnijo katarski lastniki, osvoji najbolj cenjeno klubsko lovoriko, kar jo pozna nogomet.

Največji osmoljenci Francozi

Lyon si je na prvi tekmi osmine finala priboril tesno prednost pred Juventusom. Foto: Reuters Polovica četrtfinalistov še ni znana, saj se bodo morale odigrati še preložene povratne tekme osmine finala, v katerih bodo v prednosti Bayern (na prvi tekmi je v Londonu s 3:0 premagal Chelsea), Manchester City (v Madridu je z 2:1 ugnal Real), Barcelona (v Neaplju se je z Napolijem razšla 1:1) in Lyon, ki je na prvi tekmi v Franciji presenetil Juventus z 1:0.

Francoska udeleženca, ki sta še v igri za naslov, PSG in Lyon, sta največja osmoljenca pokoronskega obdobja, saj sta za razliko od tekmecev povsem izgubila tekmovalno formo. Francosko prvenstvo se namreč ni nadaljevalo, to pa lahko predstavlja velik hendikep za Lyon, ki ga v začetku prihodnjega meseca čaka gostovanje za biti ali ne biti v Torinu. Na drugi strani bo tudi še kako motiviran Portugalec Cristiano Ronaldo, strelski rekorder lige prvakov, ki v Evropi ne skriva najvišjih ciljev. Povratne tekme osmine finala bodo 7. in 8. avgusta.

Alarmantne številke v Lizboni Finale lige prvakov bo 23. avgusta na stadionu Luz. Foto: Reuters Zaradi nepredvidljivosti epidemije koronavirusa na Portugalskem je vedno več pomislekov, da Uefa zaključnega dela lige prvakov ne bo mogla spraviti pod streho. V deželi z 10 milijoni prebivalcev je na dan okuženih okrog 300 ljudi. V sredo jih je bilo 443, kar tri četrtine pozitivnih na testu za koronavirus pa je prihajalo iz območja Lizbone, glavnega portugalskega mesta, kjer naj bi bil prihodnji mesec izpeljan nevsakdanji format izločilnega dela lige prvakov. Tribune stadionov bodo prazne, igralo se bo brez navijačev, če pa bi se stvar dodatno zapletla zaradi domnevnih novih žarišč novega koronavirusa v Lizboni, pa Uefa razmišlja o tem, da bi spektakel preselila na sever Portugalske, v Porto in Guimaraes. Podobno se bo godilo tudi nogometašem v boju za evropsko ligo, kjer bo zaključni turnir osmerice potekal v Nemčiji, finale pa naj bi bil odigran v Kölnu.

V Lizboni le na dveh stadionih

Pred žrebom četrtfinala lige prvakov ni več nosilcev. Vsak se lahko pomeri z vsakim, tako da niso izključeni tudi pari, v katerih bi se udarila kluba iz iste države. Kroglice pa danes v Nyonu ne bodo plesale le za četrtfinale, ampak bodo poskrbele tudi za pare v polfinalu in celo finalu, ki bo na sporedu 23. avgusta. Vodstvo Uefe je pripravilo skrben scenarij, v katerem je sklepno dejanje iz Turčije preselilo v Lizbono.

Liverpool, branilec evropskega prvaka, je v osmini finala izpadel proti Atleticu. Foto: Reuters

Portugalska prestolnica bo od 12. do 23. avgusta prizorišče sedmih srečanj, na katerih se bo evropska klubska smetana potegovala za veliko nagrado. V četrtfinalu in polfinalu bo v nasprotju z dolgoletno tradicijo odigrana le ena tekma, prav vse bodo potekale na nevtralnem igrišču, na dveh modernih stadionih v Lizboni. Na Luzu, kjer je doma Benfica, bo tudi finale, prvi po letu 2014, ko je Real Madrid v nepozabnem srečanju po hudi drami premagal Atletico, dvoboji izločilnega dela ''final 8'' pa se bodo igrali tudi na stadionu Jose Alvalade, ki ga odlično pozna napadalec Sportinga Andraž Šporar.