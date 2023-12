Legionarji dočakali nasprotnike, obeta se slovenski obračun

V žrebu so bili klubi, ki so zasedli druga mesta v skupinskem delu evropske lige ter tretja mesta v skupinskem delu lige prvakov.

Med seboj pa se bodo merili Feyenoord in Roma, Milan in Rennes, Lens in Freiburg, Young Boys in Sporting Lizbona, Benfica in Toulouse, Braga in Qarabag, Galatasaray in Sparta Praga ter Šahtar Doneck in Marseille. Tekme bodo 15. in 22. februarja.

Zmagovalci osmih parov, igrali bodo tekme doma in v gosteh, se bodo prebili v osmino finala, kjer jih bodo čakali zmagovalci skupin evropske lige. To pa so West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal in Slavia Praga.

Žreb osmine finala bo 23. februarja. Boji najboljših 16 bodo nato 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Dublinu 22. maja.

Milan si je v zadnjem krogu z zmago nad Newcastlom priboril mesto v dodatnih kvalifikacijah za nadaljevanje sezone v ligi Europa. Tam ga čaka obračun s francoskim Rennesom. Foto: Reuters

Pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige Europa: Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting Lizbona

Benfica - Toulouse

Braga - Qarabag

Galatasaray - Sparta Praga

Šahtar Doneck - Marseille

Kaj pa v konferenčni ligi?

V žrebu so sodelovali klubi, ki so osvojili druga mesta v skupinskem delu konferenčne lige ter tretja mesta v skupinskem delu evropske lige. Bodö/Glimt Nina Žuglja bo igral proti Ajaxu iz Amsterdama, Legia Varšava Blaža Kramerja proti Moldeju, Sturm Gradec Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata pa se bo meril s Slovanom iz Bratislave Kenana Bajrića.

Preostali pari so Servette - Ludogorec, Union SG - Eintrahct Frankfurt, Betis - Dinamo Zagreb, Olympiakos - Ferencvaros in Maccabi Haifa - Gent.

Tekme teh dodatnih bojev bodo 15. in 22. februarja. Vsak par bo igral tekmo doma in v gosteh.

Zmagovalci se bodo prebili v osmino finala, kjer so že zmagovalci skupin konferenčne lige: Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Brugge, Aston Villa, Fiorentina, Paok in Fenerbahče Mihe Zajca.

Žreb parov osmine finala bo 23. februarja. Tekme najboljše 16-erice bodo nato 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Atenah 29. maja.

Pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige: Sturm Gradec - Slovan Bratislava

Servette - Ludogorec

Union SG - Eintrahct Frankfurt

Betis - Dinamo Zagreb

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax - Bodö/Glimt

Molde - Legia Varšava

Maccabi Haifa - Gent

Preberite še: