Šporar v Ljudskem vrtu?

Mariborčane v letošnjem uvodnem evropskem nastopu čakata kvalifikacijska dvoboja z islandskim prvakom Valurjem. S kom pa bi se izbranci Darka Milaniča pomerili, če bi preskočili oviro iz najsevernejše evropske prestolnice? To bodo izvedeli danes malce po 12. uri, ko bo v Nyonu opravljen žreb 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov.

Darko Milanič se z Mariborom pripravlja na uvod evropske sezone proti Valurju. Danes se bo z vijolicami v prijateljskem srečanju pomeril z ruskim prvoligašem Ahmatom. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V njem bo sodelovalo 20 klubov, ki so bili v svojih državah prvaki (tako kot Maribor), pa tudi štirje klubi, ki niso bili najboljši, a so si pridobili pravico do nastopa zaradi visokega koeficienta uspešnosti svoje države. Prvaki se bodo pomerili med seboj, evropska krovna zveza pa je v skladu s tradicijo dan pred žrebom že razdelila kandidate v dve različni skupini in s tem skrčila seznam morebitnih tekmecev Maribora.

Mogoči tekmeci NK Maribor v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov: Šerif Tiraspol (Mol)/Saburtalo (Gru)

HJK Helsinki (Fin)/HB Torshavn (Fer)

Nomme Kalju (Est)/Škendija (SMk)

Slovan Bratislava (Slk)/Sutjeska (ČG)

Ararat-Armenia (Arm)/AIK (Šve)

Šporar, Bajrić, Ibraimi in Husmani dobro poznajo Maribor

Slovenski reprezentant Andraž Šporar je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec in igralec slovaškega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar Slovenski prvak bo zaradi visokega klubskega koeficienta v primeru napredovanja v 2. krog kvalifikacij ponovno deležen statusa nosilca, kar mu bo omogočilo (vsaj na papirju) lažje premagljivega tekmeca. Uefa je Maribor pred današnjim žrebom uvrstila v drugo skupino in razkrila deset morebitnih tekmecev.

Med njimi je tudi klub, ki ga slovenski ljubitelji nogometa pozorno spremljajo zaradi izjemnih nastopov reprezentančnega napadalca Andraža Šporarja. To je slovaški prvak Slovan Bratislava, ki se bo v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z najboljšim črnogorskim klubom Sutjesko iz Nikšića. Če bi Šporar, najboljši strelec in igralec slovaškega prvenstva, ki si na Slovaškem deli slačilnico tudi z nekdanjim branilcem Olimpije Kenanom Bajrićem, preskočil črnogorsko oviro, Maribor pa izločil Valur, bi lahko v 2. krogu kvalifikacij spremljali slovensko-slovaški spopad.

Agim Ibraimi je Mariboru pomagal do številnih lovorik. Zdaj bi lahko žreb v Nyonu poskrbel, da bi se pomeril z vijolicami v Evropi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V Ljudskem vrtu bi tako gostovala stara znanca 1. SNL, podobno pa bi bilo tudi, če bi Maribor za tekmeca dobil Škendijo. Prvak Severne Makedonije je v teh dneh v Sloveniji. Danes se bo v prijateljski tekmi, zaprti za javnost, pomeril z Olimpijo, v njegovih vrstah pa igrata tudi dolgoletni as Maribora (pa tudi Olimpije, Nafte in Domžal) Agim Ibraimi ter nekdanji zvezni igralec Domžal Zeni Husmani. Izmed preostalih kandidatov po moči izstopa še švedski prvak AIK Solna.

Če bi Maribor proti Valurju ostal praznih rok, bi nadaljeval evropsko sezono v kvalifikacijah za ligo Europa, kjer bi se znašel v skupini "prvakov", njegov tekmec pa bi bil poraženec para, s katerim ga bo povezal današnji žreb v Nyonu.