Znano je, kdo se bo med seboj pomeril za finalno vstopnico

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je danes v Ljubljani opravila žreb polfinalnih parov v pokalu za moške in ženske. Za finalni vstopnici se bosta v moški konkurenci v prvem paru pomerila Bravo in Domžale, v drugem pa Koper in Celje. Finalista bo dala zgolj ena tekma, polfinalna obračuna bosta 20. aprila prihodnje leto.