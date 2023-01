Nottingham in Aston Villa segla globoko v žep, Bravo pripeljal Hrvata

Obrambno naravnani igralec sredine igrišča Danilo je z Nottinghamom podpisal šestinpolletno pogodbo. Pred tem je za Palmeiras odigral 141 tekem in dosegel 12 golov.

We are delighted to confirm the signing of Brazilian midfielder, Danilo! 🤩 #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC

Jhon Duran pri 19 letih velja za enega najboljših mladih kolumbijskih napadalcev, za reprezentanco pa je že zaigral na treh tekmah. V ligi MLS je za Chicago dosegel osem golov na 27 tekmah, dodal pa je še pet podaj. Kariero je sicer začel pri domačem Envigadu, preden se je pred dobrim letom podal v ZDA. Duran mora sicer pred zaključkom prestopa pridobiti še veljavno delovno dovoljenje, so še zapisali na spletni strani Aston Ville. Klub iz Birminghama bo za mladega Južnoameričana odštel okrog 18 milijonov evrov.

Aston Villa can confirm that an agreement has been reached with Chicago Fire for the permanent transfer of 19-year-old striker, Jhon Durán.