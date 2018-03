Zgodovinska novica za Damirja Skomino in slovenski nogomet

Prvi slovenski sodnik na svetovnem prvenstvu

Pri Fifi so danes razkrili imena 36 glavnih sodnikov in 63 pomočnikov, ki bodo poleti sodili na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji. Pričakovano je med njimi tudi najboljši slovenski sodnik Damir Skomina skupaj s svojo ekipo.

Na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo s 14. junijem in bo trajalo do 15. julija, slovenske reprezentance ne bo, saj je bila v kvalifikacijah neuspešna, bo pa zato slovenski nogomet imel svojega vidnega predstavnika v Damirju Skomini. Koprčanu bosta v Rusiji pomagala še pomočnika Jure Praprotnik in Robert Vukan.

Skomina, ki je na mednarodnem seznamu sodnikov od leta 2003 in je že vrsto let član elitne skupine evropskih sodnikov, je od sezone 2011/12 vsako leto sodil na polfinalni tekmi enega izmed dveh evropskih klubskih tekmovanj (dvakrat polfinale lige prvakov in kar štirikrat polfinale lige Europa in lani tudi v finalu lige Europa, sodil pa je tudi na dveh evropskih prvenstvih (2012 in 2016), a na svetovnem prvenstvu še ni deloval. Zdaj bo to 41-letnemu Koprčanu uspelo kot prvemu Slovencu.

Slovenska sodniška trojica bo ena izmed desetih evropskih sodniških ekip na prvenstvu v Rusiji, potem ko je izbor sodnikov trajal vse od zadnjega svetovnega prvenstva v Braziliji. Skomina se je s pomočnikoma udeležil več strokovnih usposabljanj in preizkusov pod okriljem FIFA, nazadnje pred tednom dni v Dubaju. V drugi polovici aprila slovensko ekipo čaka še zadnji strokovni seminar v Covercianu v Italiji.