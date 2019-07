Zelena luč za Lamparda, ki je pred vrati Chelseaja

Angleški prvoligaš Chelsea nadaljuje aktivno iskanje novega trenerja. Po odhodu Maurizia Sarrija k Juventusu na trenerskem stolčku zeva praznina, ki pa naj bi jo kmalu zapolnil eden izmed številnih kandidatov, ki so v igri za trenerski položaj. Najglasnejše so govorice, da naj bi klub prevzel nekdanji nogometaš Chelseaja Frank Lampard, ki je v pretekli sezoni poveljeval Derby Countyju.

Nekdanji nogometaš Chelseaja in trenutno še trener Derbyja Frank Lampard naj bi bil blizu vrnitve k prvakom lige Europa. Po poročanju številnih tujih medijev naj bi nekdanji angleški nogometaš za prihodnji dve leti prevzel krmilo svojega nekdanjega kluba. Medtem pa naj bi se pri Derbyju že sprijaznili s tem, da bo Lampard klub v kratkem zapustil. Pri klubu, ki domuje na Pride Parku in začenja priprave na novo sezono v Championshipu, je dobil nekaj prostih dni, v katerih naj bi se dogovorili o dokončnih podrobnostih prestopa k Chelseaju. "Prvih nekaj dni se bomo posvečali le fizični pripravi. Delali bomo pod vodstvom kondicijskega trenerja in zdravniške ekipe," so zapisali pri Derbyju.

John Terry in Frank Lampard sta se udarila v boju za preboj v premier ligo. Foto: Reuters Proste dni je dobil tudi Lampardov dozdajšnji pomočnik Jody Morris, ki se naj bi skupaj z Lampardom preselil na Stamford Bridge. Derby County je v pretekli sezoni po rednem delu v drugi angleški ligi zasedal šesto mesto, nato pa je v odločilnem izločilnem boju za preboj v premier ligo izgubil proti Aston Villi, kjer vlogo pomočnika opravlja John Terry. "Ne poznam človeka, ki bi bil bolj primeren za trenersko delo pri Chelseaju kot Lampard," je nekdanjemu soigralcu pri Chelseaju na dušo popihal Terry.

Lampard je v dresu Chelseaja zbral 648 nastopov, osvojil je enajst lovorik. Chelsea, ki je v pretekli sezoni osvojil ligo Europa, v premier ligi pa tretje mesto, je po koncu sezone ostal brez glavnega trenerja Maurizia Sarrija, ki je sedel na trenerski stolček italijanskih prvakov iz Torina. Londončani naj bi za prihod oziroma vrnitev legende londonskega kluba odšteli dobre štiri milijone evrov, kolikor znaša tudi odkupna klavzula v pogodbi Lamparda, ki je vodenje angleškega drugoligaša prevzel pred začetkom pretekle sezone.

Lampard (za zdaj) le eden izmed kandidatov

Lampard in Čech sta bila soigralca kar deset let. Skupaj sta osvojila premier ligo, pokal FA, ligo prvakov in ligo Europa. Foto: Reuters A čeprav večina medijev napoveduje, da bo Lampard v kratkem prevzel Chelsea, je novi svetovalec in tehnični vodja londonskega kluba Petr Čech povedal, da je nekdanji angleški reprezentant le eden izmed kandidatov za vlogo trenerja. "Klub se dogovarja s številnimi kandidati, zadeva je še povsem odprta. Frank je le eden izmed kandidatov. Pred začetkom priprav bi radi rešili težavo glavnega trenerja. Čaka nas odločitev, komu zaupati trenerski stolček. To bo izjemno pomembna odločitev, ki bo odločala tudi o našem nadaljnjem delu," je povedal nekdanji vratar.

Londončani tako nimajo več veliko časa za izbiranje, saj jih 10. julija čaka prvi pripravljalni obračun pred novo sezono, in sicer z irsko ekipo Bohemian, le dober mesec kasneje (14. avgust) pa jih čaka evropski superpokalni obračun z Liverpoolom, ki bo odločil tudi o dobitniku prve lovorike v novi sezoni.

Novega trenerja Chelseaja čaka težka naloga, saj se londonski klub spoprijema z veliko težavo. Zaradi prepovedi Fife Chelsea v tem in še enem prestopnem roku v klub ne sme pripeljali nobene okrepitve. Fifa je Londončanom kazen izrekla februarja zaradi podpisovanja pogodb z 29 mladoletnimi igralci, zato Chelsea ne sme kupovati igralcev do januarja 2020. Novi trener se bo tako moral znajti brez okrepitev, kar pa zagotovo ne bo lahko. Londonski klub so po izteku pogodb že zapustili Gary Cahill, Gonzalo Higuain, Rob Green, Eduardo in Kyle Scott. Glavno izgubo pa so Londončani doživeli ob odhodu Edena Hazarda, ki je prestopil v Real Madrid.

Pospešeno naj bi zamenjavo za 41-letnega Angleža iskali tudi pri Derby Countyju. Glavni kandidat naj bi bil nekdanji nizozemski reprezentant Phillip Cocu.

Preberite še: