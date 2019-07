Toni Kroos dobil svoj dokumentarni film

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nogometni reprezentant Toni Kroos je dobil svoj dokumentarni film, ki bo na nemška velika platna prišel 4. julija, premierno pa so film z naslovom Kroos v Kölnu predvajali danes. Za nogometaša Real Madrida je bila celotna izkušnja posebno doživetje.

"Na nogometno pot nisem stopil z namenom, da bi na neki točki nastal film," je bil odkrit 29-letnik.

V filmu pa ni prikazana le njegova nogometna pot, ampak tudi zasebno življenje. "Vedeti morate, da film z zgolj nogometnimi prizori ni dovolj zanimiv. Pomembno mi je tudi, da imajo ljudje pravo predstavo o meni," je povedal štirikratni zmagovalec lige prvakov in svetovni prvak z nemško izbrano vrsto leta 2014.

"Cilj je, da bi v prihodnjih štirih sezonah, ko imam še veljavno pogodbo, igral na ravni, na kateri sem bil zadnjih od pet do šest let," o prihodnosti pravi Kroos. Na vprašanje, ali bo še kdaj igral v Nemčiji, pa ni jasno odgovoril, saj pravi, da je na to težko odgovoriti.