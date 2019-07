Inter potrdil prihod Godina

Triintridesetletnik je zadnjih devet sezon preživel pri Atleticu, maja pa je razkril, da bo ob izteku pogodbe poiskal novo moštvo.

Godin je z Atleticom leta 2014 osvojil špansko prvenstvo. Ima tudi zmago v španskem pokalu, dve zmagi v evropski ligi, dvakrat je igral tudi v finalu lige prvakov.

🚨 | ANNOUNCEMENT



There's a new sheriff in town 🤠



⚫🔵 @diegogodin is an Inter player!#WelcomeDiego 🇺🇾 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/7XMbNYH1vH