Skomini se obeta prvovrsten zaslužek na SP 2018

Zaslužki sodnikov na SP 2018

Slovenski nogometni sodnik Damir Skomina bo letos uresničil sanje. Prvič v karieri, v kateri se lahko pohvali z marsikaterim sodniškim podvigom, saj je med drugim že delil pravico na evropskem prvenstvu in finalu lige Europa, bo sodil na največjem nogometnem spektaklu na svetu.

Slovenec med svetovno sodniško elito

Primorec bo letos uresničil svoje sanje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je 41-letnega Slovenca uvrstila na seznam 36 glavnih sodnikov, ki jim je zaupala odgovornost sojenja na tekmah svetovnega prvenstva 2018 v Rusiji. Tam se bo predstavilo tudi 63 pomočnikov, pisana druščina sodnikov pa prihaja iz 46 držav. Na letošnjem SP bodo prvič sodelovali tudi sodniki, zadolženi za videotehnologijo VAR, s katero bodo pomagali glavnemu sodniku.

Primorec spada med 16 najboljših sodnikov, ki jih je Fifa uvrstila v elitno skupino, njeni predstavniki pa bodo v Rusiji deležni največjega zaslužka. Po poročanju brazilskega dnevnika UOL Esporte bo vsak sodnik, ki je član elitne skupine, za udeležbo na SP 2018 prejel 57 tisoč evrov (70 tisoč ameriških dolarjev).

Kdo spada v elitno skupino sodnikov? Cüneyt Cakir (Turčija), Felix Brych (Nemčija), Sergej Karašev (Rusija), Bjorn Kuipers (Nizozemska), Szymon Marciniak (Poljska), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Španija), Milorad Mažić (Srbija), Gianluca Rocchi (Italija), Damir Skomina (Slovenija), Clement Turpin (Francija), Julio Bascunan (Čile), Enrique Caceres (Paragvaj), Andres Cunha (Urugvaj), Sandro Ricci (Brazilija), Nestor Pitana (Argentina) in Jair Marrufo (ZDA).

To je več, kot kdajkoli prej v zgodovini največjih tekmovanj. To pa še ni vse. Sodnike čaka še dodaten zaslužek, saj bodo z vsako tekmo, ki jo bodo sodili na prvenstvu, bogatejši za 2.500 evrov (tri tisoč dolarjev). Zaslužki na tekmo so tako za petino manjši od tistih, ki jih sodniki prejemajo za delo na tekmah lige prvakov. V elitni skupini ni sodnikov iz Afrike in Azije.

Koprčan je v ligi prvakov nazadnje sodil na tekmi osmine finala med Barcelono in Chelseajem. Foto: Reuters

Skomini bosta v Rusiji pri delu pomagala slovenska pomočnika (Jure Praprotnik in Robert Vukan). Vsak izmed njih bo za sodelovanje na SP 2018 prejel 20 tisoč evrov (25 tisoč dolarjev) ter še 1.600 evrov (dva tisoč dolarjev) za vsako tekmo.

Svetovno nogometno prvenstvo, ki bo potekalo v 11 ruskih mestih, se bo začelo 14. junija, končalo pa 15. julija s sklepnim dejanjem v Moskvi.