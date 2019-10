Zaradi varnosti nič več tekem med ekipami iz Rusije in Kosova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija in Kosovo se v prihodnje ne bosta mogla več srečevati v tekmovanjih pod okriljem Uefe.

Krovna evropska nogometna zveza Uefa je danes sklenila, da zaradi varnosti v prihodnje ne bo več dovolila igranja medsebojnih tekem ekip iz Rusije in Kosova v svojih tekmovanjih.

Rusija in Kosovo se v prihodnje ne bosta mogla več srečevati v tekmovanjih pod njenim okriljem, je danes sklenila Uefa. Podobno odločitev je sprejela že pred leti, ko je zaradi Krima preventivno preprečila možnost, da bi se med seboj merile ekipe iz Rusije in Ukrajine.

Uefa je še sporočila, da ta odločitev velja do preklica, za tekmovanje, v katerem sta reprezentanci teh držav že v isti skupini, pa so sklenili, da morajo tekme igrati na nevtralnem terenu. Gre za kvalifikacije za žensko EP 2021, tekmo Kosovo - Rusija, ki bi morala biti že 4. oktobra, so prestavili, tekma Rusija - Kosovo pa je načrtovana za junij 2020.

