Zaključek na Wembleyju pred 40.000 gledalci

Polfinalno in finalno tekmo evropskega prvenstva v nogometu si bo na stadionu Wembley v Londonu lahko ogledalo 40.000 navijačev, so v ponedeljek sporočile britanske oblasti. Vlada je namreč potrdila načrte za 20 pilotnih dogodkov, ki se bodo lahko odvili s prisotnostjo gledalcev, med njimi sta tudi EP v nogometu in teniški turnir v Wimbledonu.

Končna sproščanja koronskih ukrepov so bila z 21. junija premaknjena za štiri tedne na 19. julij, ker se je v Veliki Britaniji znova povečalo število ljudi, ki je zbolelo z novim koronavirusom. To naj bi bila posledica porasta tako imenovane različice delta. Vseeno pa je že zdaj jasno, da bo ženski finale v Wimbledonu 10. julija in moški dan pozneje lahko potekal pred polnimi tribunami osrednjega stadiona. Najprestižnejši teniški turnir se bo sicer pričel 28. junija.

Nogometna tekma osmine finala 29. junija ter julijska polfinale in finale na Wembleyju pa bodo lahko odigrani pred polovično zasedenostjo stadiona, kar pomeni približno 40.000 navijačev. Wembley bo tako gostil največjo britansko množico ljudi po več kot 15 mesecih.

"Radi bi zbrali dokaze, kako lahko za javnost odpremo večje dogodke, da bodo potekali varno in kar je še pomembneje, da bodo lahko ostali odprti," je dejal sekretar za kulturo Oliver Dowden. "Razširitev raziskav aplikacije NHS (angleška državna zdravstvena organizacija, op. STA) in stranska testiranja pomenijo, da se bo večja množica ljudi lahko udeležila omejenega števila pomembnih športnih in kulturnih dogodkov na začetku poletja, ki so vključeni v našo raziskavo."

Tekme angleške reprezentance v skupinskem delu so že bile vključene v raziskovalni program vlade in bodo še naprej odigrane pred 22.500 gledalci, kar predstavlja 25-odstotno zasedenost nacionalnega stadiona. V času EP, ki poteka v 11 evropskih mestih, je sicer polno zaseden lahko zgolj stadion v Budimpešti. Današnji obračun Madžarske in Portugalske naj bi si tako ogledalo kar 61.000 navijačev.

Za dogodke v Veliki Britaniji, ki niso vključeni v raziskavo, bodo vsaj do 19. julija obveljala pravila, ki so v veljavi od 17. maja.