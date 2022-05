Zakaj se mora BBC opravičevati navijačem Manchester Uniteda?

Med današnjimi jutranjimi poročili na britanski televiziji BBC so se na grafiki z novicami, in sicer na spodnjem robu slike, izpisovale čudne reči, kot na primer, da je dež povsod, in tudi najbolj sporen stavek, da je Manchester United zanič (Manchester United are rubbish), v kasnejših opravičilih o tem neljubem dogodku pa so predstavniki televizije le pojasnili, za kaj je šlo.

Errrr… what is going on with the BBC News ticker? pic.twitter.com/fofbiGyMfs — Scott Bryan (@scottygb) May 24, 2022

"Opravičujemo se vsem navijačem Manchester Uniteda. Upamo, da nihče ni bil užaljen zaradi naključnih napisov, ki se na zaslonu niso pojavili namerno," je dopoldne sporočila televizijska voditeljica Annita McVeigh in pojasnila, da se je v redakciji nekdo uvajal za pisanje novic v pasici in za trening vpisoval "čisto naključne stvari", ki ne bi smele biti vidne v prenosu, a so se zaradi "tehnične napake" vendarle prikazale.

