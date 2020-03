Zakaj je Dietmar Hopp k***n sin?

Razkol med tradicionalnimi nogometnimi vrednotami nemških navijačev in bajnimi denarci mogotcev, ki se stekajo v klubske blagajne, je dosegel vrhunec. Dietmar Hopp je trenutno državni sovražnik številka ena. V očeh navijačev številnih klubov je prav on poosebitev problematike komercializacije in razprodaje nogometa. Skupaj z RB Leipzigom je Hoffenheim eden izmed dveh nemških klubov, ki bo zaradi kršenja teh vrednot za vedno osovražen v očeh nogometne javnosti.

Zakaj transparenti z žaljivkami?

Hoffenheim na vso moč prireja ponos nemške Bundeslige, pravilo 50+1 v svojo korist. Prej malček med nemškimi klubi je postal relevanten praktično čez noč. Med leti 2006 in 2008 so poskrbeli za sunkovit preboj iz tretje v prvo nemško ligo, svojo krstno sezono med elito pa so zasedali celo drugo mesto po jesenskem delu. Vasica s tri tisoč prebivalci se zaradi denarnih injekcij danes lahko ponaša s stadionom, na katerem bi lahko gostili desetkratnik vseh prebivalcev kraja.

Nemški ''ultra'' navijači so bolj, kot na pravilo 50+1, ponosni le na redke stvari, zato na tekmah tako Leipziga kot Hoffenheima protestirajo že lep čas.

Pravilo 50+1

To pravilo onemogoča, da bi klub v Bundesligi bil v večinski lasti ene osebe, kar omogoča relativno močan nadzor nad dejavnostmi kluba navijačem samim (na primer pri glasovanju o klubskih zadevah).

Zaradi skandiranj so prve sankcije utrpeli navijači dortmundske Borussie. Nemška nogometna zveza jim je zaradi kršenja pogojne kazni, povezane z žaljenjem Hoppa, prepovedala prihod na gostovanje k Hoffenheimu za naslednji dve leti. Zaradi prepovedi so prej rivalski navijači stopili ob bok dortmundskim, zato lahko na vse več tekmah spremljamo transparente z žaljivo vsebino.

Prisluškovanje v slogu tajnih agencij

Za še večje razburjenje med navijači je poskrbel sam Dietmar Hopp, ki je na gostujoče tribune skril mikrofone, za zbiranje dokazov o tem, kdo je odgovoren za žaljivke. Proti trem navijačem Borussie je vložil celo civilno tožbo.

Bayernovi igralci navijačem obrnili hrbet

Na srečanju s Hoffenheimom so, po razvitju transparentov, igralci zapustili igrišča, ko so se vrnili, pa so bolj postopali po igrišču kot pa igrali. Argument naj bi bil, da je to opozorilo navijačem, naj ne žalijo, vendar pa so družbena omrežja eksplodirala z negodovanji. Najbolj zanimivi argumenti so bili gotovo, da igralci, po rasističnih incidentih, igrajo popolnoma normalno naprej, ko pa se užali milijarderja, pa je treba prenehati s trudom. V očeh ''ultrasov'' celotne Nemčije je igra Bayerna bila žalitev vsem, ki verjamejo v čistost nogometa.

''Ultrasom'' najbolj renomiranega nemškega kluba grozi odvzem statusa navijaškega društva, kar si mnogi razlagajo kot poskus odvzema vpliva navijačem, ta vpliv pa se seli v roke finančnih mogotcev.