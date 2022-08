Zahović zabil že četrti gol v novi sezoni #video

Nekdanji nogometaš Maribora Luka Zahović je potreboval kar nekaj časa, da se je dokazal tudi v tujini. Pred šestimi leti v Heerenveenu na Nizozemskem ni dobil veliko priložnosti. Hitro se je vrnil domov. Poleti 2020 je odšel na Poljsko, v Szczecin. V prvi sezoni v dresu Pogona je zabil le tri gole na 27 tekmah, v prejšnji sezoni pa že 11 golov na 33 tekmah.

Dobro strelsko formo pa kaže tudi na začetku te sezone. Dva gola je dosegel v Evropi, a je Pogon najprej izpadel v kvalifikacijah za evropsko ligo (KR Reykjavik) in nato še v kvalifikacijah za konferenčno ligo (Bröndby). Zahović je začel tudi vseh pet tekem poljske Ekstraklase. Gol je dal v prvem krogu in zdaj še v petem. Zadel je za vodstvo z 2:1. Tekma z Wislo iz Plocka se je sicer končala z remijem 2:2. Zahovićev Pogon ima deset točk (tri zmage, remi in poraz) in trenutno zaseda tretje mesto. S 13 točkami vodi prav Wisla Plock.

Od slovenskih legionarjev z zabijanjem golov nadaljuje tudi Andres Vombergar. Na tretji ligaški tekmi je za argentinski klub San Lorenzo dosegel svoj drugi gol. So pa še tretjič izgubili.