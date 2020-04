Zagrebški Dinamo prevzel stari znanec 1. SNL

Igor Jovićević, ki mu je pred desetimi dnevi umrl oče, je nasledil Nenada Bjelico, s katerim je klub prejšnji teden prekinil sodelovanje.

"Čustva so mešana. Starši mi veliko pomenijo, izguba očeta je pustila globoko sled. S tem se moram soočiti, a spomin nanj ne bo nikoli zbledel. Ponosen sam nanj in na vse, kar je naredil v karieri in kar je dal za Dinamo (Čedo Jovićević je med drugim igral tudi za Dinamo; op. STA). On je moj heroj, moj idol, vedno mi je bil vzor in vodnik, kako se je treba obnašati," je dejal Jovićević, ki je do zdaj vodil mlado ekipo Dinama.

Jovićević je rojen v Zagrebu, nekdaj je veljal za najboljšega kadeta Evrope. S 17 leti je leta 1991 podpisal za Real Madrid, a ga je ustavila poškodba križnih vezi. Po tem je igral na Japonskem, v Braziliji, Franciji, Ukrajini in na Kitajskem, kjer je po novi poškodbi kolena končal kariero pri 32 letih.

Velik podvig z mladinci Dinama v Evropi

Igor Jovićević je Celjane popeljal do petega mesta. Po upokojitvi se je začel ukvarjati s trenerskim poslom, med drugim je delal pri Karpatiju Lvovu in Celju. Ko je zapustil knežje mesto, se s Celjani ni razšel v najlepših odnosih. V prvi sezoni jih je popeljal na peto mesto, po tem, ko je po odhodu ukrajinskih vlagateljev izgubil službo, pa je potožil o številnih neprijetnostih, celo mobingu.

Trenersko pot je leta 2017 nadaljeval pri drugem moštvu Dinama, poskrbel pa je tudi za odmeven uspeh mladinske zasedbe modrih, s katero se je uvrstil med osem najboljših v Evropi, nato pa je pandemija novega koronavirusa prekinila sezono.