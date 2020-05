Zadnje slovo od Marka Elsnerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek je Slovenijo pretresla vest o prehitri smrti Marka Elsnerja. Eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov je po hudi in zahrbtni bolezni umrl v 61. letu, njegovo zadnje slovo pa bo v petek, 22. maja, ob 14.30 na Plečnikovih Žalah (Mrliška vežica sv. Nikolaja) v Ljubljani.

Družina Elsner sporoča vsem, ki se bodo udeležili pogreba legendarnega nogometaša, nekdanjega jugoslovanskega in slovenskega reprezentanta, da bo zaradi trenutnih zdravstvenih razmer v državi nujno nositi zaščitno masko.

V NK Olimpija Ljubljana sporočamo, da bo od jutri, 20. maja 2020, dalje pa do pogreba v prostorih prodajalne NK Olimpija odprta žalna knjiga.



Več na ➡️ https://t.co/I9Uf5NZUUg pic.twitter.com/n3Ey17anqa — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 19, 2020

Nogometni klub Olimpija, pri katerem je Marko Elsner nosil dres med letoma 1977 in 1983 ter tako navdušil, da so ga hoteli videti v svojih vrstah vsi največji jugoslovanski klubi (odločil se je za beograjsko Crveno zvezdo, s katero je takoj osvojil prvenstvo), je v uradni klubski prodajalni odprl žalno knjigo. Ljubljanski klub sporoča, da bo žalna knjiga v prostorih prodajalne NK Olimpija v Mercator centru v Šiški odprta vse do njegovega pogreba.

Elsner je po odhodu iz Olimpije navduševal v dresu Crvene zvezde, postal jugoslovanski reprezentant, leta 1984 je na olimpijskih igrah v Los Angelesu osvojil bronasto medaljo, v tujini pa je zaigral za Nice v Franciji in Admiro Wacker iz Avstrije. Dres slovenske izbrane vrste je oblekel dvakrat, nato pa se pri 33 letih poslovil od nogometa.