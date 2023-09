Začenja se tekmovanje Liga narodov

Oglasno sporočilo

Del uvodne različice tega eminentnega tekmovanja bo tudi Slovenija, ki tekmovanje začenja v skupini B4, kamor je bila izžrebana s Češko, Bosno in Hercegovino ter Belorusijo. Varovanke selektorja Saše Kolmana bodo ligo začele v petek, 22.9., ob 16. uri s tekmo v Krškem, kjer gostuje Češka.

Liga narodov: 1. krog, Krško, 22.9. Slovenija – Češka (16.00) 2. krog, Zenica, 26.9.BiH – Slovenija (16.00)

Sistem tekmovanja

Države so v ligi narodov razdeljene v tri lige, A, B in C. V ligi A bo sodelovalo 16 reprezentanc v štirih skupinah. Enaka razdelitev bo tudi v ligi B. Liga C bo s štirimi skupinami s po štirimi ekipami ter eno s tremi. V ligi A bodo igrale Anglija, Nemčija, Francija, Švedska, Španija, Nizozemska, Norveška, Danska, Italija, Belgija, Avstrija, Islandija, Švica, Wales, Portugalska in Škotska. V ligi B bodo igrale Republika Irska, Poljska, Češka, Finska, Slovenija, Severna Irska, Romunija, Ukrajina, BiH, Slovaška, Madžarska, Grčija, Hrvaška, Belorusija in Albanija. V ligi C pa bodo Malta, Izrael, Azerbajdžan, Turčija, Severna Makedonija, Kosovo, Črna gora, Luksemburg, Estonija, Moldavija, Litva, Kazahstan, Latvija, Bolgarija, Ciper, Ferski otoki, Gruzija, Armenija in Andora.

Štirje zmagovalci skupin lige A bodo nastopili v finalu lige narodov, oba finalista se bosta uvrstila tudi na olimpijske igre 2024 v Franciji. Prvaki posameznih lig, torej B in C, bodo napredovali rang višje, ligo nižje pa se bodo selile četrtouvrščeni ekipi lig A in B ter najnižje tretjeuvrščena ekipa lige.

Ženska liga narodov: A1: Anglija, Nizozemska, Belgija, Škotska A2: Francija, Norveška, Avstrija, Portugalska A3: Nemčija, Danska, Islandija, Wales A4: Švedska, Španija, Italija, Švica B1: Republika Irska, Severna Irska, Madžarska, Albanija B2: Finska, Romunija, Slovaška, Hrvaška, B3: Poljska, Srbija, Ukrajina, Grčija B4: Češka, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Belorusija C1: Malta, Moldavija, Latvija, Andora C2: Turčija, Luksemburg, Litva, Gruzija C3: Azerbajdžan, Črna gora, Ciper, Ferski otoki C4: Izrael, Estonija, Kazahstan, Armenija C5: Severna Makedonija, Kosovo, Bolgarija

Velik potencial

Tekma v Krškem bo prva za novega selektorja Slovenije. Reprezentantke so se v ponedeljek zbrale na Brdu, kjer se pripravljajo na nov tekmovalni izziv. Večina reprezentantk igra v tujini ter v vodilnih domačih klubih: ŽNK Muri Nona in ŽNK Olimpije Ljubljana. „Reprezentantke premorejo velik potencial. Imamo mlado ekipo, pred katero je svetla prihodnost,“ je ob imenovanju na temo kadra, ki ga ima na voljo, povedal selektor 39-letni trener Saša Kolman, ki bo v ligo narodov popeljal 40. reprezentance na svetu.

Pet tekem proti Češki

Slovenija je bila v novoustanovljeni ženski različici lige narodov izžrebana v skupino B4, kjer bo igrala proti Češki, BiH in Belorusiji. Tekmovanje se začenja 22.9., sklenilo pa se bo 5.12. z gostovanjem na Češkem. Češka reprezentanca na Fifini jakostni lestvici zaseda 27. mesto, najvišje je bila med septembrom 2006 in septembrom 2007, ko je zasedala 19. mesto. Prvo uradno tekmo so Čehinje odigrale 21.6. 1993. Reprezentanco vodi nekdanji češki reprezentant Karel Rada. Čehinje so v letošnjem koledarskem letu odigrale sedem tekem: premagale so Jamajko (3:2), Maroko (2:0), Slovaško (3:0), klonile pa proti Avstraliji (4:0), Španiji (0:3), Avstriji (2:0) in Severni Irski (0:2). Na svetovnem in evropskem prvenstvu Češka še ni zaigrala.

Slovenija in Češka sta dosedaj odigrale pet medsebojnih tekem, vseh pet je pripadlo Češki. Medsebojne tekme: Slovenija – Češka 0:2 (31.8. 2019) Slovenija – Češka 0:4 (20.10. 2017) Slovenija – Češka 1:5 (9.3. 2013) Slovenija – Češka 1:2 (8.4. 2006) Slovenija – Češka 0:2 (31.7. 2004)

Ambiciozno in veliko elana

„Naši cilji so jasni: dve zmagi v dveh tekmah, želimo po tri točke na obeh tekmah. Dale bomo svoj maksimum. Upam, da se izide. Imamo svojo kvaliteto, ekipa je ostala praktično enaka. Verjamem, da nam lahko uspe,“ pred tekmo s Češko pove reprezentantka Špela Kolbl. „V tekmovanje vstopamo z zelo pozitivnimi občutki, željne dokazovanja in borbe za Slovenijo. Tako selektor kot mi pa pričakujemo zmago in tri točke na prvi tekmi. Na začetku se moramo spoznati. Skozi treninge in čas, ki ga preživimo skupaj, bo to potekalo super,“ je dodala reprezentančna vratarka Zala Meršnik.

„Zelo se veselim začetka Lige narodov. Za nas je spet nekaj novega, igrali bomo pomembne tekme in verjamem, da nam bo uspelo. Narediti moramo vse, da uspemo v Ligi narodov. Trenutni cilj je šest točk iz uvodnih dveh tekem, potem pa bomo videli, kako naprej,“ ob začetku tekmovanja pove Klára Cahynová, kapetanka češke reprezentance in igralka španske Seville.

Češka članice:

Olivie Lukášová (SK Slavia Praha), Barbora Růžičková (1.FC Slovácko), Barbora Votíková (Tottenham Hotspur FC), Aneta Dědinová (AC Sparta Praha), Anna Dlasková (AC Sparta Praha), Dominika Huvarová (FC Slovan Liberec), Alena Pěčková (1.FC Slovácko), Aneta Pochmanová (AC Sparta Praha), Antonie Stárová (EA Guingamp), Gabriela Šlajsová (SK Slavia Praha), Denisa Veselá (SK Slavia Praha), Kateřina Bužková (AC Sparta Praha), Klára Cahynová (Sevilla FC), Klára Cvrčková (AC Sparta Praha), Franny Černá (SK Slavia Praha), Radka Hlouchová (FC Slovan Liberec), Michaela Khýrová (SK Slavia Praha), Kateřina Kotrčová (AC Sparta Praha), Eliška Sonntagová (AC Sparta Praha), Kateřina Svitková (Chelsea FC), Anna Šubrtová (AC Sparta Praha), Miroslava Mrázová (FC Viktoria Plzeň), Kristýna Růžičková (SK Slavia Praha), Andrea Stašková (AC Milán). Selektor: Karel Rada.

