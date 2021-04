Začel se je proces o pornografski aferi Metzelder

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Christoph Metzelder je nekdanji zvezdnik nemškega in evropskega nogometa. Foto: Reuters

V Düsseldorfu se je začel sodni proces proti nekdanjemu nemškemu nogometnemu reprezentantu Christophu Metzelderju, ki so ga obtožili posesti in spletnega deljenja slik z otroško pornografijo. Nekdanji igralec Real Madrida naj bi prek WhatsAppa trem ženskam posredoval 29 pornografskih datotek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V telefonu 40-letnika, leta 2002 z nemško reprezentanco svetovnega prvaka, so preiskovalci našli 297 datotek s spolno vsebino, v katerih so predstavljeni otroci ali najstniki.

"Zaveda se, kaj je storil. Ve, da da se lahko temu reče napaka, ve, da bo moral prevzeti odgovornost," je za RTL dejal Metzelderjev odvetnik Ulrich Sommer, ki pravi, da njegov varovanec opravlja terapijo, da bi se pozdravil odvisnosti od pornografije, vseeno pa ga ne ocenjuje kot pedofila.

V bogati nogometni karieri je dres nemške reprezentance oblekel 47-krat. Foto: Getty Images

Christoph Metzelder, branilec, ki je zbral 47 nastopov za nemško reprezentanco, poleg Reala pa je igral tudi za Borussio Dortmund, je kariero končal leta 2014. Nazadnje je deloval kot strokovni komentator na televiziji Sky, kjer so ga septembra 2019 zaradi obtožb odpustili.

Od leta 2006 vodi fundacijo za podporo socialno ogroženim otrokom po vsej Nemčiji.

Sojenje naj bi trajalo do 10. maja, če bodo Metzelderja obsodili, mu grozi zaporna kazen od treh mesecev do petih let.