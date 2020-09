Svetovni in evropski podprvak z Nemčijo, ki je na vrhuncu svoje nogometne poti branil barve madridskega Reala, Christoph Metzelder, je na sojenju v Düsseldorfu priznal posedovanje in razpečevanje otroške pornografije.

Christoph Metzelder je na sodišču v Dusseldorfu skupaj s svojimi zastopniki skušal doseči, da bi bil njegov primer skrit pred javnostjo, a njegovi želji ni bilo ugodeno, tako da so se zdaj podrobnosti o sojenju, ki traja že več kot eno leto, znašle v javnosti.

Danes 39-letni nekdanji uspešni branilec, ki je bil vrsto let del evropske nogometne smetane, je, kot je razvidno v sporočilu za javnost, priznal, da je res posedoval otroško pornografijo in jo razpečeval. Ali je šlo za celotno ali samo delno priznanje očitanih dejanj, za zdaj ni znano. Kdaj bo sojenje zaključeno, prav tako ne.

Po informacijah, ki so prišle v javnost po obsežnih hišnih preiskavah na dveh lokacijah v Düsseldorfu septembra lani, naj bi našli 297 pornografskih fotografij otrok, 30 od teh v njegovem mobilnem telefonu, iz katerega naj bi jih pošiljal naprej.

Igral je za Borussio Dortmund, Real, Schalke ...

V dresu Real Madrida. Foto: Getty Images Takoj po tem, ko so septembra lani v javnost prišle informacije o velikem škandalu, je Metzelder odstopil s predsedniškega mesta nemškega nižjeligaša Tus Halterna, pri katerem je leta 2014 sklenil svojo nogometno pot.

Precej bolj bogat je Metzelderjev nogometni življenjepis, ki ga je spisal pred tem. Ta visokorasli, kar 193 centimetrov visoki branilec je nase najprej opozoril kot član Borussie Dortmund, za katero je med letoma 2000 in 2007 odigral 158 tekem. Z njo je bil leta 2002 nemški prvak, istega leta pa zaigral tudi v finalu pokala Uefa.

Potem je leta 2007 prestopil v Real Madrid, za katerega pa je v treh letih zbral le 31 nastopov. Sledila je vrnitev v Nemčijo, in sicer k Schalkeju, kjer je na najvišji ravni odigral 74 tekem, nato je še nekaj mesecev igral za TuS Haltern in pri 33 letih končal bogato nogometno pot.

V dvoboju s Špancem Fernandom Torresom, katerega gol je odločil tekmo, v finalu evropskega prvenstva 2008. Foto: Getty Images

Bogata reprezentančna kariera: srebro in bron s SP, srebro z EP

Ves ta čas, med letoma 2001 in 2008, je bil član nemške reprezentance, za katero je zbral 47 nastopov. Skoraj polovico od teh, kar 19, na velikih tekmovanjih.

Leta 2002, ko so Nemci postali svetovni podprvaki, je na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji in na Japonskem na vseh sedmih tekmah igral od prve do zadnje minute.

Šest nastopov od prve do zadnje minute je zbral tudi na svetovnem prvenstvu, ki so ga Nemci gostili leta 2006, in takrat osvojili bron, in od prve do zadnje minute igral tudi na evropskem prvenstvu leta 2008, ki so ga Nemci spet izgubili v finalu. Nastop pri porazu z 0:1 proti Španiji v velikem finalu je bil tudi njegov zadnji v nemški izbrani vrsti.