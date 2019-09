Preiskava proti Metzelderju zaradi širjenja otroške pornografije

V torek so policisti izvedli hišni preiskavi na dveh lokacijah v Düsseldorfu in zaplenili dokaze, ki jih bodo preiskovalci zdaj natančno preučili. Christoph Metzelder stanuje v Düsseldorfu. Za zdaj za medije še ni bil dosegljiv, tožilstvo pa ni sporočilo, kako in če sploh se je odzval na obtožbe. A na tožilstvu pravijo, da je imel priložnost za to. Obenem so na tožilstvu potrdili tudi, da je zdaj 38-letni Metzelder sodeloval v preiskavi in ni priprt.

Nogometaša je policija priprla, potem ko ga je prijavila ženska iz Hamburga, ki ji je nogometaš poslal pornografski material preko družbenega omrežja WhatsApp.

Metzelder je z nemško nogometno reprezentanco osvojil srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu leta 2002 na Japonskem in v Južni Koreji. V klubski karieri pa je med drugim osvojil naslov prvaka v Nemčiji z Borussio iz Dortmunda in v Španiji z madridskim Realom.