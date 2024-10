Nekdanji kapetan Monaca, ki je trenutno brez kluba in ima resne težave z alkoholom, je obtožen, da je 6. septembra letos v svojem avtomobilu skušal zlorabiti mlado žensko. Francoski mediji so zapisali, da je Ben Yedder med samozadovoljevanjem položil roko na stegno mladega dekleta in jo skušal poljubiti, ta pa ga je nato ovadila policiji, ki ga je istega dne aretirala v kraju Cap d'Ail na meji z Monakom.

Odvetnici 34-letnega francoskega nogometaša tunizijskega rodu, Hasna Louze in Marie Roumiantseva, sta dejali, da je Ben Yedder pripravljen prevzeti odgovornost za svoja dejanja in jih obžaluje.

Konec tega leta bo Ben Yedder znova sedel na zatožno klop, 27. decembra se bo namreč začelo sojenje zaradi psihičnega nasilja nad svojo ženo, ki je medtem že vložila zahtevek za razvezo.

A njegovim težavam ni videti konca. Ben Yedder in njegov mlajši brat sta bila lani poleti obtožena posilstva dveh mlajših žensk, aprila lani pa ga je sodišče v Sevilli zaradi utaje davkov obsodilo na šest mesecev pogojne zaporne kazni in denarno kazen v višini 133.798 evrov.

Ben Yedder je v svoji karieri branil barve Toulousa, španske Seville in Monaca, ki nastopa v prvi francoski ligi. Za francosko izbrano vrsto je med letoma 2018 in 2022 odigral 19 tekem in dosegel tri gole.

