Vodstvo la lige se je pritožilo

Enega najbolj slovitih derbijev na svetu, el clasico, so prestavili prejšnji teden zaradi nemirov in protestov. Dogajanje v Kataloniji so minuli teden zaznamovali protesti in nemiri, potem ko je špansko vrhovno sodišče devet katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 obsodilo na od devet do 13 let zapora.

Pravzaprav je prav vodstvo la lige predlagalo preložitev tekme, a si želi, da bi bila ta 4. decembra. Vodstvo la lige se z novim datumom ne strinja, saj naj bi novi termin sovpadal s tekmami v kraljevem pokalu in tako vpletenim klubom povzročil izpad dohodka.

Novi termin sovpada s tekmami španskega pokalnega tekmovanja. Foto: Reuters

La liga je še poudarila, da pravila velevajo, da se preložena tekma odigra na prvi možen termin, ki je 4. december, ob tem pa dodala, da klubi nimajo te moči, da bi se sami odločali za termine tekem.

Barcelona, ki je v sredo v ligi prvakov opravila gostovanje pri praški Slavii, se je minuli vikend povzpela na vrh la lige in ima točko več od Reala.