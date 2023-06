Avstrijci pri profesionalizaciji sodniškega sistema stavijo na Madžara

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so sporočili z nogometne zveze, je med domačimi in mednarodnimi kandidati v postopku razpisa prevladal 47-letni Madžar. Kassai je sodil finale lige prvakov 2011 med Barcelono in Manchester Unitedom na londonskem stadionu Wembley.

Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 je sodil v finalu olimpijskega turnirja. Poleg tega je bil 47-letnik delil pravico na evropskih prvenstvih v letih 2008, 2012 in 2016 ter na svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki.

Kassai je bil v polfinalu svetovnega klubskega prvenstva 2016 prvi sodnik, pod vodstvom katerega so na uradni tekmovalni tekmi uporabili video pomoč VAR.

Od konca aktivne kariere leta 2019 je delal kot opazovalec in svetovalec za Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in v različnih nacionalnih zvezah na področju sodniškega menedžmenta. Kassai, ki poleg nemščine govori tudi madžarsko in angleško, je pred prihodom v Avstrijo glede nogometnega sojenja pomagal tudi bolgarski nogometni zvezi.

Profesionalizacija avstrijskega sodniškega sistema

Avstrijci so se za pomoč nekdanjega vrhunskega sodnika odločili z namenom nadaljevati postopek profesionalizacije avstrijskega sodniškega sistema.

Nazadnje so odmevale napačne odločitve v avstrijski nogometni bundesligi, že dlje časa pa naj bi obstajala nesoglasja v sodniškem cehu. Druga negativna točka je, da na svetovnem ali evropskem prvenstvu od leta 2008 ni bilo avstrijskega sodnika.

V prihodnje se bo Kassaiju pridružil njegov dolgoletni pomočnik György Ring, ki bo prevzel mesto vodje VAR.

Kassai je za spletno stran avstrijske zveze o svoji novi nalogi dejal: "Poznam izzive, ki nas čakajo, in skupaj z Györgyjem Ringom sem zelo motiviran, da se jih lotim."