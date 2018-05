Bišćan pojasnjuje, zakaj njegovim fantom ni lahko #video

Video vrhunci 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije

Olimpija : Triglav 2:0

Olimpija je v nedeljo v Stožicah upravičila vlogo favorita in premagala zadnjeuvrščeni Triglav. Oba zadetka je dosegla v prvem polčasu. "V prvem delu smo bili dobri, živahni, motivirani, nato pa smo preveč popustili. Če sem iskren, drugi polčas ni bil preveč gledljiv. Med polčasoma smo se dogovorili, da ne bomo po nepotrebnem zapravljali energije, a so me fantje morda preveč upoštevali. Najpomembnejše so bile tri točke, da smo se vrnili na prvo mesto. Čestitke fantom, ni jim lahko. Vsaka tekma je kot majhni finale, zato jim ni preprosto," je dejal Igor Bišćan, ki je prvič vodil Olimpijo, odkar je dopolnil 40 let.

"Čestitke Olimpiji. Z drugim polčasom sem zadovoljen. Kljub vodstvu Olimpije smo pokazali srčnost in borbenost. Bila je lepa izkušnja, smo pa oba zadetka prejeli preveč naivno. Tega si ne bi smeli dovoliti," je zaupal trener Triglava Siniša Brkić, ki ga čaka krčevit boj za obstanek.

Maribor : Ankaran 5:1

Vijolice so s sedmo zaporedno zmago, v tem obdobju so nanizale razliko v zadetkih kar 26:5, zadržali stik z vodilno Olimpijo. "Svoje delo smo opravili zelo dobro. Dobro smo začeli, zadeli tudi drugič, potem malce popustili in prejeli gol, a smo nato v drugem polčasu začeli po naših željah. Odigrali smo dobro tekmo, zasluženo zmagali. Vse gre po načrtu," Darko Milanič po visoki zmagi nad Primorci ni skrival zadovoljstva. V sredo ga čaka zelo pomemben spopad, saj bo gostoval pri ranjenih Domžalah.

Ankaran bi v prvi minuti skoraj izkoristil nepričakovano napako mariborske obrambe, a se mreža vijolic le ni zatresla. "Imeli smo prvo priložnost, najbrž je bila tudi 11-metrovka, a to ni povod, da bi kaj iskali. Žalostno je, da smo dobili prve tri gole iz prekinitve," je potožil trener galebov Vlado Badžim. Usoda prvoligaškega Ankarana je negotova, saj klub ni prejel tekmovalne licence za prihodnjo sezono.

Gorica : Domžale 4:1

Vrtnice so z visoko zmago nad Domžalami napovedale kandidaturo za boj za četrto mesto, ki bi lahko vodilo v Evropo. Rumeni so brez nekaterih zelo pomembnih igralcev doživeli poraz, s katerim so se malodane že poslovili od boja za naslov prvaka. "Lažje igramo, če nismo preveč obremenjeni z obveznim rezultatom. S pametno igro smo dobili prostor, ki smo ga potrebovali za zadetke. Imeli smo priložnost še za kakšnega, rezultat je pravičen," se je prepričljive zmage nad favoriti iz mesta ob Kamniški Bistrici razveselil Miran Srebrnič.

"Čestitke Gorici za zmago. Dobro smo začeli. Žal mi je neizkoriščenih priložnosti, saj bi se tekma v tem primeru morda obrnila v drugo smer. Težko je bilo prebiti zgoščeno obrambo. Gorica je izkoristila svoje protinapade, hitro povedla, nato pa je bila zadeva praktično hitro končana," je dejal Simon Rožman po drugem letošnjem porazu Domžal, s katerim je zaostanek za vodilno Olimpijo zrasel na devet točk.

Celje : Aluminij 2:2

Celjani so v nedeljo le delno izkoristili spodrsljaj Rudarja v Krškem. Z remijem proti Aluminiju so knapom v boju za četrto mesto ušli za točko prednosti. "Prvenstvo je vedno bolj zanimivo. Veseli me, da smo gledali dobro tekmo z obeh strani in videli nekaj lepih golov. Tekmecu nismo veliko dovolili, a je bil zelo učinkovit. Točka je za nas zelo dragocena," je poudaril trener Celja Dušan Kosić.

Njegov stanovski kolega na klopi Kidričanov je imel srečno roko pri izbiri menjav. "Zaostajali smo, nato pa sem opravili dve menjavi hkrati. Na srečo se je to tokrat obrestovalo. Oba igralca, ki sta prišla v igro, sta v drugem polčasu zadela," je dejal Oliver Bogatinov in dodal. "Celjani so bili v polju bolj igrivi in nevarni, a lahko rečem, da smo zasluženo osvojili točko."

Krško : Rudar 1:0

Posavci so si priigrali zelo pomembno zmago v boju za obstanek, Rudar pa je zapravil priložnost, da bi zadržal četrto mesto. "Na tekmi nismo le igrali, ampak tudi garali. Na koncu nas je nogomet nagradil, tako da smo zasluženo zmagali," je povedal pomočnik trenerja Krškega Radovan Karanović.

Njegov stanovski kolega Almir Sulejmanović je obžaloval zapravljeno priložnost in nadaljevanje skromnega rezultatskega niza Velenjčanov. "Imeli smo svoje priložnosti. Tekma je bila težka in borbena z obeh strani, na žalost pa se je izšlo v njihovo korist," nekdanji branilec Rudarja verjame v srečen konec sezone.

