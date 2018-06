Veliki nemški zvezdnik vprašljiv za SP 2018

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški reprezentant Mesut Özil je zaradi zdravstvenih težav vprašljiv za nastop na svetovnem prvenstvu. Zvezdnik londonskega Arsenala ni z reprezentanco, ki bo poleti v Rusiji branila naslov svetovnega prvaka, treniral že štiri dni. Čeprav so iz tabora nemške izbrane vrste sporočili, da mu nagaja hrbet, pa nemški športni dnevnik Bild poroča tudi o poškodbi kolena. Svetovno prvenstvo v Rusiji se bo začelo prihodnji teden.

Ko se je Nemčija v soboto mudila v Celovcu in presenetljivo izgubila proti Avstriji (1:2), je edini zadetek za elf dosegel Mesut Özil. Eden najboljših zveznih igralcev v zasedbi, ki bo letos branila naslov svetovnega prvaka, pa je na gostovanju pri slovenskih severnih sosedih staknil tudi poškodbo kolena, ki bi ga lahko drago stala. V 42. minuti je po trku z avstrijskim reprezentantom Sebastianom Prodlom padel na tla in se zvijal v bolečinah, nato pa ostal na igrišču do 76. minute, ko ga je zamenjal Julian Draxler (PSG).

Hrbet ali koleno?

V sredo je opravil individualni trening. Foto: Reuters Nemški športni dnevnik Bild, ki ponavadi razpolaga z zaupnimi in preverjenimi informacijami, poroča o tem, da je zaradi težav s kolenom vprašljiv njegov nastop v Rusiji. Z reprezentanco ni treniral že četrti dan zapored.

V sredo je opravil individualni trening, v katerem se je posvetil ohranjanju telesne moči in kondicije, nemška krovna zveza pa je sporočila, da ima 29-letni zvezdnik turških korenin težave s hrbtom. Zaradi njih je prejšnji mesec preskočil štiri dvoboje londonskih topničarjev.

Bild pravi nekoliko drugače, saj poroča o tem, da ima Özil tudi resne težave s kolenom, zaradi katerih je vprašljiv nastop na SP 2018 v Rusiji.

V soboto je dosegel edini zadetek za Nemce na gostovanju v Celovcu. Foto: Reuters

Nemčija spada med osrednje kandidate za naslov svetovnega prvaka. Osvojili so ga že štirikrat (1954, 1974, 1990 in 2014), v Rusiji pa se bodo v skupini F pomerili z Mehiko, Švedsko in Južno Korejo.